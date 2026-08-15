朱鎔基逝世…高市主動向中致哀 美國「晚一天」才表哀悼

大陸前總理朱鎔基十二日在北京辭世，日本首相高市早苗、美國駐華大使龐德偉相繼向中國政府哀悼致意。

大陸官方在十二日晚間六點發布朱鎔基辭世的消息。日本外務省十三日表示，高市早苗當天就朱鎔基逝世，向大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強表示了哀悼。高市談及朱鎔基對日中關係發展作出的貢獻。日本外務省並稱，日本外務大臣茂木敏充也向大陸外長王毅表示了哀悼之意。

日本駐陸大使館十三日針對朱鎔基逝世降半旗表示哀悼。日本大使館官方微博十三日上午發布使館降半旗的照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」。

這則貼文獲得逾百則網民留言，包括「中日友好往來是對朱總理最好的安慰」、「願中日友好」、「謝謝」等。

高市早苗去年十一月在國會答辯上發表「台灣有事」的言論，使中日關係跌入低谷。有報導認為，高市向中方表示哀悼之舉，是否為減少中方的猜忌，或只是一次禮貌性的慰悼，並以此回應內部的批評，需要後續動作的觀察與佐證。

另，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲。美國駐華大使龐德偉十四日在社交平台Ｘ上以中英雙語發文哀悼致意。龐德偉以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼。」

有觀察家評論，「美國駐華大使今天（十四日）終於發文哀悼，或許內部需要時間討論該怎麼寫。」

美國之音十二日晚間刊出美國國家安全會議前亞洲事務資深主任李侃如二○二三年的專訪報導。他曾在朱鎔基一九九九年四月以中國總理身份訪問美國時，直接參與中美加入ＷＴＯ的谈判，兩人有過直接接觸。

李侃如表示，朱鎔基是中共少有的懂得如何與西方打交道的領導人之一，他幽默、坦誠、審時度勢，在推動中國與美國的入世談判中扮演了最關鍵的角色。而朱鎔基推動市場化改革的初衷，並不是為了顛覆中國共產黨的政治體制，而是維護中共執政的合法性。