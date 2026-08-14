快訊

麻油車頂級冷壓苦茶油苯駢芘超標 北市預防性下架

被美關稅點燃怒火！這大國準備展開強硬報復 抨擊「毫無道理且武斷」

比基尼熱舞走光！啦啦隊女神胸罩位移到脖子「整個露出來」

聽新聞
0:00 / 0:00

中日對峙後 中國海警船再度駛入釣魚台海域

中央社／ 台北14日電

中國海警局通報，中國海警艦艇編隊今天在釣魚台海域巡航。這是繼7月初與日本巡邏船發生對峙後，中國海警艦艇再度駛入釣魚台主權爭議海域。

中新社報導，中國海警梅山艦編隊今天在釣魚列嶼「領海」內維權巡航。中國海警局通報稱，這是「依法開展的維權巡航活動」。

日本共同社報導，中國海警局4艘船隻是在14日下午4時前後起，相繼駛入釣魚台周邊的日本「領海」；之後從下午5時45分前後起駛出「領海」，進入外側的鄰接區。這是中國公務船今年第15天駛入釣魚台海域。

日本第11管區海上保安總部（那霸）指出，4艘中國船隻均搭載機關炮，日本巡邏船要求中國船隻駛離。包括鄰接區在內，釣魚台周邊海域已連續6天確認到中國公務船。

中國海警船近期頻繁在台灣、日本周邊海域出沒。6月初先是侵擾台灣本島以東海域，又進入日本與那國島南方海域的專屬經濟區（EEZ），主張管轄權。隨後，中國海警台州艦編隊6月10日在釣魚台海域巡航。

中國海警局兩艘船隻7月7日駛入釣魚台列嶼附近日方宣稱的「領海」後，被日本海上保安廳驅離；中國海警局則稱，已經驅離該海域的日本船隻。

中日海巡船發生對峙後，中國海警橫沙艦編隊7月23日駛入釣魚台海域巡航。

中日 釣魚台 中國海警船

延伸閱讀

影／漢光演習期間闖金門！大陸海警4船侵擾 海巡驅離逾2小時

「無視規則秩序」大陸科研船多次進入帛琉海域 引發安全擔憂

共軍稱與印尼在台灣海域演練 美籲停止對台軍事施壓

1場演習2種解讀？印尼捲入台海爭端 學者指低階演習遭陸渲染

相關新聞

酸漢光演習是裝腔作勢把戲 陸國防部：台獨死局演不贏、改不了

針對今年漢光42號演習期間，模擬通信降速、階段性斷網引發民眾恐慌。大陸國防部新聞發言人陳曦大校14日表示，正告民進黨當局，「台獨」死局演不贏、改不了。解放軍枕戈待旦備實當下，持續提升反分裂反干涉實戰能力，始終是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的穩固底牌。

朱鎔基逝世 美國官方時隔兩天發文哀悼…今首度發聲

大陸前總理朱鎔基12日在北京逝世，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲。美國駐華大使龐德偉（David Perdue）今天在社交平台X上以中英雙語發文哀悼致意。

日本才抗議…普亭訪北方四島掀主權爭議 陸方暗示支持俄羅斯

在俄羅斯、日本再因北方四島（俄羅斯稱「南千島群島」）發生爭執之際，中國駐日大使吳江浩與俄羅斯駐日大使諾茲德列夫（Niko...

中日關係回暖？日方哀悼朱鎔基逝世 學者：北京態度是關鍵

日本首相高市早苗於13日就前中國國務院總理朱鎔基逝世向中方表示哀悼。分析指出，此舉符合國際禮節，也透露出日本希望藉此營造...

「無視規則秩序」大陸科研船多次進入帛琉海域 引發安全擔憂

外媒報導，繼5月發生中國船隻未獲授權在帛琉專屬經濟區內進行研究和調查活動後，帛琉指控，7月，中國向太平洋發射潛射飛彈，再...

大陸首評南海島礁生態系統 點名菲律賓致鐵線礁、仁愛暗沙退化

中國和菲律賓針對南海主權爭議的衝突不斷，大陸今天首次集中發布南海島礁生態系統狀況，公報點名鐵線礁、仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）生態嚴重退化，陸方將原因之一指向菲律賓在中業島施工，並指控菲律賓在仁愛礁「坐灘」軍艦長期排污。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。