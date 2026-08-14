中日對峙後 中國海警船再度駛入釣魚台海域

中國海警局通報，中國海警艦艇編隊今天在釣魚台海域巡航。這是繼7月初與日本巡邏船發生對峙後，中國海警艦艇再度駛入釣魚台主權爭議海域。

中新社報導，中國海警梅山艦編隊今天在釣魚列嶼「領海」內維權巡航。中國海警局通報稱，這是「依法開展的維權巡航活動」。

日本共同社報導，中國海警局4艘船隻是在14日下午4時前後起，相繼駛入釣魚台周邊的日本「領海」；之後從下午5時45分前後起駛出「領海」，進入外側的鄰接區。這是中國公務船今年第15天駛入釣魚台海域。

日本第11管區海上保安總部（那霸）指出，4艘中國船隻均搭載機關炮，日本巡邏船要求中國船隻駛離。包括鄰接區在內，釣魚台周邊海域已連續6天確認到中國公務船。

中國海警船近期頻繁在台灣、日本周邊海域出沒。6月初先是侵擾台灣本島以東海域，又進入日本與那國島南方海域的專屬經濟區（EEZ），主張管轄權。隨後，中國海警台州艦編隊6月10日在釣魚台海域巡航。

中國海警局兩艘船隻7月7日駛入釣魚台列嶼附近日方宣稱的「領海」後，被日本海上保安廳驅離；中國海警局則稱，已經驅離該海域的日本船隻。

中日海巡船發生對峙後，中國海警橫沙艦編隊7月23日駛入釣魚台海域巡航。