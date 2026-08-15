不甩菲示好？陸：續在仁愛礁海域維權

大陸國防部新聞發言人陳曦昨天表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國固有領土。中方將繼續開展維權執法行動，堅決挫敗一切侵權挑釁，維護國家領土主權和海洋權益。

中新社報導，陳曦昨天回應媒體就菲律賓和澳洲近期舉行防長會並發表聯合聲明，對中國海警近期位仁愛礁採取的行動表達「嚴重關切」時指出，中方堅決反對菲澳對中方的無端指責和攻擊抹黑。

關於菲方在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中方人員一事，中國海警已經發佈了消息，並公布了現場證據。中方採取必要應對措施，專業克制、無可非議。

陳曦強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國固有領土，菲方不管說什麼、做什麼都改變不了這一事實。菲方應該做的就是盡快拖走非法坐灘的五十七號艦。中方將繼續開展維權執法行動，堅決挫敗一切侵權挑釁。