菲有意修好 盼與中「重設」關係

菲律賓總統小馬可仕似有意改善近來與中國大陸的關係。小馬可仕表示，菲律賓盼與中國「重設」關係，主要是希望在雙方緊張升高時重新展開對話，設法降低緊張。另一方面，菲中也持續討論共同油氣探勘，目前已有進展。

中央社報導，小馬可仕昨在與菲律賓外國記者協會成員座談時，被要求說明「重設」（reset）菲中關係的意涵時回應，如果菲律賓感覺緊張局勢升高，就必須再與中國方面對話。

小馬可仕表示，菲律賓要告訴對方「這並不是正確的方向」，應尋找降低緊張的方法。他說，所謂「重設」並不是達成新的特殊安排，而是降低雙方緊張程度，有時也包括降低雙方交涉時所使用的語言強度。

另據中央社引述路透報導，小馬可仕還說，儘管菲中兩國在南海的爭端持續升溫，雙方仍可在經濟領域合作，包括今年中東衝突爆發時在能源供應方面的合作，以及聯合進行能源探勘。

小馬可仕說：「我不認為有任何政策或政策聲明顯示，我們正與中國疏遠。」「我們持續找到許多、許多與中國密切合作的機會。中國仍是對菲律賓投資規模最大的國家之一。」

小馬可仕還透露，菲中共同油氣探勘的討論其實已經進行多年，近來因能源危機而受到更多關注，目前相關討論「已經向前推進」，雙方從一開始就面臨幾項問題，目前正逐步處理，包括需要探索南海的可能性。