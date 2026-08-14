「無視規則秩序」大陸科研船多次進入帛琉海域 引發安全擔憂

外媒報導，繼5月發生中國船隻未獲授權在帛琉專屬經濟區內進行研究和調查活動後，帛琉指控，7月，中國向太平洋發射潛射飛彈，再發生類似擅入事件，引發安全擔憂。帛琉是台灣邦交國。

法國國際廣播電台（RFI）中文網13日引述澳洲廣播公司（ABC）的報導指出，帛琉已向中國提出外交抗議，指出此類活動損害帛琉主權，並無視各國理應遵守的「基於規則的秩序」。

一艘中國科研船5月下旬未經帛琉邀請，進入帛琉專屬經濟區（EEZ）74公里，並在帛琉海域緩慢航行約14小時，引發帛琉當局的安全擔憂。

澳洲廣播公司報導，這艘科研船是長89公尺的「極地」號（Ji Di）破冰船。中國官媒曾報導，「極地」號2024年下水，主要用於環境監測和海洋調查，配備無人機及水下航行器，可開展海底測繪，並收集海洋礦產、洋流和生態系統等數據。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，中國科研船未經邀請就進入帛琉專屬經濟區（EEZ）並進行活動，他們在尋找什麼？最終意圖又是什麼？

而且「極地」號擅入事件並非個案。2018年、2024年和2025年曾發生類似事件。2023年，還有中國船隻被指在帛琉海底光纜區域活動。

惠恕仁表示，最近一次類似事件發生在7月，就在中國向太平洋發射潛射飛彈之後。不過，澳洲廣播公司表示未能獨立證實這一事件。

惠恕仁說：「他們在我們光纜上方進行勘測，並在水中投放設備，這對我們來說是一個安全隱患。」

據追蹤該地區船隻和地緣政治活動的智庫「太平洋島嶼安全中心」指出，今年已有16艘中國科研船被派往北太平洋。