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大陸首評南海島礁生態系統 點名菲律賓致鐵線礁、仁愛暗沙退化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國和菲律賓針對南海主權爭議的衝突不斷，大陸今天首次集中發布南海島礁生態系統狀況。圖／取自央視
中國和菲律賓針對南海主權爭議的衝突不斷，大陸今天首次集中發布南海島礁生態系統狀況。圖／取自央視

中國和菲律賓針對南海主權爭議的衝突不斷，大陸今天首次集中發布南海島礁生態系統狀況，公報點名鐵線礁、仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）生態嚴重退化，陸方將原因之一指向菲律賓在中業島施工，並指控菲律賓在仁愛礁「坐灘」軍艦長期排污。

大陸自然資源部南海局8月14日發布《2025年南海區海洋生態預警監測公報》、《2025年南海區海洋生態保護修復公報》，預警監測公報首次整體評價了西沙、中沙和南沙島礁生態狀況。

除了提到西沙島礁恢復態勢良好、黃岩島是南海中部稀有的「生物基因庫」，公報還特別點出，鐵線礁、仁愛礁生態系統退化嚴重，並將矛頭指向菲律賓的行動。

公報稱，鐵線礁受長棘海星暴發、熱帶氣旋及外方人類活動，特別是菲律賓在中業島持續開展施工建設影響，活珊瑚覆蓋面積較2016年降幅近七成。

仁愛礁則因外方非法「坐灘」軍艦長期排污、廢棄物堆積、漁網纏繞等，活珊瑚覆蓋率大幅下降，珊瑚生長和恢復均受到抑制。

保護修復公報顯示，2025年南海區各級自然資源（海洋）、林業主管部門實施海洋生態修復工程項目66個，總投入資金近人民幣50億元。「十四五」期間累計實施海洋生態保護修復項目262個，總投入資金超過人民幣213億元。

截至2025年底，南海區共划定海洋生態保護紅線面積約266萬公頃、海洋自然保護地面積約700萬公頃。

南海 菲律賓 黃岩島

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