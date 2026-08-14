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朱鎔基逝世 美國官方時隔兩天發文哀悼…今首度發聲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國國務院前總理朱鎔基8月12日病逝於北京。路透
中國國務院前總理朱鎔基8月12日病逝於北京。路透

大陸前總理朱鎔基12日在北京逝世，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲。美國駐華大使龐德偉（David Perdue）今天在社交平台X上以中英雙語發文哀悼致意

龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼。」

香港明報指出，相對日本駐華大使館在朱鎔基逝世隔天降半旗、日本首相高市早苗向中國大陸國家主席習近平、國務院總理李強分別致唁電的舉動，龐德偉相隔兩日發出貼文，亦是美國官方首度就朱鎔基逝世發聲。

有觀察家評論，「美國駐華大使今天終於發文哀悼，或許內部需要時間討論該怎麼寫。」

美國之音12日晚間刊出美國國家安全會議前亞洲事務資深主任李侃如（Kenneth Lieberthal）2023年的專訪報導。他曾在朱鎔基1999年4月以中國大陸總理身份訪問美國時，直接參與中美加入WTO的谈判，兩人有過直接接觸。

李侃如表示，朱鎔基是中共少有的懂得如何與西方打交道的領導人之一，他幽默、坦誠、審時度勢，在推動中國與美國的入世談判中扮演了最關鍵的角色。而朱鎔基推動市場化改革的初衷，並不是為了顛覆中國共產黨的政治體制，而是維護中共執政的合法性。

龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼」。圖／取自社群平台X
龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼」。圖／取自社群平台X

朱鎔基 美國 李強 習近平

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