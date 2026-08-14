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酸漢光演習是裝腔作勢把戲 陸國防部：台獨死局演不贏、改不了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
漢光42號演習，國軍防空單位12日在北市美堤河濱公園部署愛國者二型飛彈防禦系統，防範共軍襲擊衛戍首都圈。聯合報系資料照片
漢光42號演習，國軍防空單位12日在北市美堤河濱公園部署愛國者二型飛彈防禦系統，防範共軍襲擊衛戍首都圈。聯合報系資料照片

針對今年漢光42號演習期間，模擬通信降速、階段性斷網引發民眾恐慌。大陸國防部新聞發言人陳曦大校14日表示，正告民進黨當局，「台獨」死局演不贏、改不了。解放軍枕戈待旦備實當下，持續提升反分裂反干涉實戰能力，始終是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的穩固底牌。

在八月中旬的例行記者會上，媒體記者提問問道，今年台「漢光42號演習」期間，賴清德演練「戰時逃亡」路線，台軍發生坦克零件掉落、戰機衝出跑道等事故，模擬通信降速、階段性斷網引發民眾恐慌。對此有何評論？陳曦做了以上回應。

陳曦指出，所謂漢光演習從來都是裝腔作勢、勞民傷財的把戲，今年更讓我們看清了賴清德假防衛、真逃跑的膽怯本性。民進黨當局還肆意妄為地製造戰爭恐慌，加速把城市變戰場、讓民眾上前線，破壞台灣社會安寧，損害老百姓安全福祉。

觀察者網報導，台灣退役艦長呂禮詩表示，漢光軍演不過是一出全台Cosplay。從實際演練效果來看，無論是跨區增援在交通與後勤上設計的「小巧思」，還是愛國者飛彈等裝備機動部署的「靈機一動」，都暴露出臺軍在聯合作戰、兵力調度和戰場保障上的許多現實問題。

呂禮詩指出，新成立的「瀕海作戰指揮」的實際作戰價值受到多方調侃，而淡江大橋的模擬保衛戰更是堪稱三流編劇筆下的紙上談兵。

為宣揚所謂的「城鎮韌性」，本次漢光演習還進一步將普通民眾納入軍演場景。呂禮詩認為，網路降速、避難演練等措施看似是在類比戰爭狀態，實則只是為討民進黨當局開心而脅迫民眾共同參與的一場全民大型戰爭Cosplay。

台獨 大陸國防部 漢光演習 解放軍

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