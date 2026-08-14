日本才抗議…普亭訪北方四島掀主權爭議 陸方暗示支持俄羅斯

在俄羅斯、日本再因北方四島（俄羅斯稱「南千島群島」）發生爭執之際，中國駐日大使吳江浩與俄羅斯駐日大使諾茲德列夫（Nikolai Nozdrev）13日發表聯合署名文章，強調捍衛二戰勝利成果。此一立場與俄羅斯對北方四島主權主張一致。

這篇文章未直接提到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）造訪北方四島之一的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）一事，不過諾茲德列夫當天才被日本政府召見。

俄羅斯總統府13日證實普亭已訪問擇捉島。日本外相茂木敏充為此召見諾茲德列夫提出抗議。

隨後，俄羅斯駐日本大使館於13日發表聲明表示，諾茲德列夫在與茂木的會面中主張「南千島群島是俄羅斯不可分割的一部分，二戰結束時基於國際依據併入俄羅斯」，這些島嶼的歸屬不存在任何疑問。

中國駐日大使館在同一天以吳江浩和諾茲德列夫聯名發布文章主張，「銘記第二次世界大戰歷史、捍衛二戰勝利成果，對中俄兩國有著非比尋常的重要意義」，「中俄雙方一貫堅決反對一切扭曲否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義翻案招魂的行徑」。

文章指出，兩國元首對中俄關係的重要共識，根植於雙邊交往一以貫之堅守的原則：互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處。

文章說，在關係到國際秩序走向的一系列重大議題上，中俄立場高度契合。作為聯合國安理會常任理事國，兩國主張世界各國全面、充分、完整遵守聯合國憲章宗旨和原則。