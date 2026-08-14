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中日關係回暖？日方哀悼朱鎔基逝世 學者：北京態度是關鍵

中央社／ 北京14日電
民眾13日敬獻鮮花、寄託哀思，悼念朱鎔基。中新社
民眾13日敬獻鮮花、寄託哀思，悼念朱鎔基。中新社

日本首相高市早苗於13日就前中國國務院總理朱鎔基逝世向中方表示哀悼。分析指出，此舉符合國際禮節，也透露出日本希望藉此營造氛圍，為今年11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領袖會議鋪路，不排除這段時間有改善關係的契機。

高市早苗去年11月表示，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」。此番言論令北京大為不滿，日中幾乎在政治、經貿、旅遊、人員往來等各個層級的交流皆受到影響。

在日中關係低盪之際，高市早苗就朱鎔基逝世，向中國國家主席習近平、國務院總理李強表示了哀悼；日本駐中使館13日降半旗致哀，在社群平台微博上這則消息吸引許多中國網友的留言，留下「願中日友好」、「謝謝」等留言，冰凍的中日關係似乎出現了轉機。

北京一位不願具名的國際關係學者指出，此舉不僅符合國際禮節，也釋放出日本希望改善中日關係的善意訊號。

該學者分析，中日關係能否回暖，關鍵在於中國方面的態度。他認為，如果中國想改善雙邊關係，現在正好就有個台階，若中國不想改善，恐怕就會這樣強硬下去。從去年高市早苗11月發表「台灣有事」言論到現在已過去半年多時間，原本預期雙方調門會逐步降低，但目前尚未看到中國明顯的調整。

該學者指出，今年11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領袖會議，高市早苗理論上應出席，「所以到時候怎麼辦？」。若在會前持續僵持，對雙方都無益，朱鎔基逝世後，日本方面已表達善意，但中國是否接球仍待觀察，不排除這段時間雙方會有一個改善關係的契機。

對於如何觀察日中關係進一步的變化，他表示，日本此舉是想在APEC峰會之前製造一個和緩的氛圍，而要日本收回「台灣有事論」的立場十分困難，但是仍可從日方是否通過外交管道重申一些原則性的話來觀察。

這名學者表示，1972年中日邦交正常化，雙方在歷史議題、釣魚台問題上仍有矛盾，很多問題實際上或者不提，或者一筆帶過，雙方重申原則性的話，看似是解決了，實際上根本沒有解決，就是不斷的「曖昧性」下去。

他舉例，比如日本重申「台灣是中國的一部分，並不支持台灣獨立」，重申1972年「中日聯合聲明」的基本立場，或以「以史為鑑、面向未來」等口號營造氛圍，讓彼此在國內輿論上都有交代。這種「曖昧性」的處理方式，正是戰後中日關係的常態，未來仍須在分歧管控中持續延續。

朱鎔基 國務院 習近平 高市早苗 日本

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