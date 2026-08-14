菲澳對仁愛礁表態 陸國防部：將繼續開展維權執法行動

曾被西方視為「五眼聯盟」對華行動「軟肋」的紐西蘭，如今似乎正走向另一個極端。紐西蘭安全情報局日前發布「紐西蘭安全威脅環境」2026年度報告，把正常交往和交流合作稱為所謂間諜或干預活動。中國大陸駐紐西蘭使館發言人指出，奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳。

2026-08-14 15:11