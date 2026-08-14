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菲澳對仁愛礁表態 陸國防部：將繼續開展維權執法行動

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國大陸海警（左）和菲律賓人員（右）7月20日在南海仁愛礁近海爆發肢體衝突。圖上方則為菲國長期刻意擱淺在仁愛礁的「馬德雷山號」軍艦。路透
中國大陸海警（左）和菲律賓人員（右）7月20日在南海仁愛礁近海爆發肢體衝突。圖上方則為菲國長期刻意擱淺在仁愛礁的「馬德雷山號」軍艦。路透

針對菲澳近期舉行防長會並發表聯合聲明，對中國海警近期位仁愛礁採取的行動表達「嚴重關切」，敦促各方「專業、安全地」開展行動。大陸國防部新聞發言人陳曦大校14日表示，中方將繼續開展維權執法行動，堅決挫敗一切侵權挑釁，維護國家領土主權和海洋權益。

陳曦指出，堅決反對菲澳對中方的無端指責和攻擊抹黑。關於菲方在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中方人員一事，中國海警已經發佈了消息，並公佈了現場證據。中方採取必要應對措施，專業克制、無可非議。

需要強調的是，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國固有領土，菲方不管說什麼、做什麼都改變不了這一事實。菲方應該做的就是儘快拖走非法「坐灘」的57號艦。

中方將繼續開展維權執法行動，堅決挫敗一切侵權挑釁，維護國家領土主權和海洋權益。中方敦促有關國家停止渲染炒作、挑動對抗，停止損害地區和平穩定。

南沙群島 菲律賓 中國

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