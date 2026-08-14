紐西蘭指從事間諜活動　中國警告若有後果責不在己

針對紐西蘭發表報告，指責中國在該國從事間諜活動一事，中國駐紐西蘭大使館今天發表回應，「正告某些勢力和人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳。」並警告稱「由此產生的一切後果，責任不在中方。」

紐西蘭安全情報局（NZSIS）於13日發布第4份年度「紐西蘭安全威脅環境2026」評估報告。報告指出，紐西蘭的國家安全挑戰在過去一年中進一步加劇，面臨著地緣政治動盪、境外間諜活動、內部威脅及恐怖主義等多重複雜風險。

報告明確指出，中國是紐西蘭目前唯一發現正在大規模「從事間諜活動和外國干涉的國家。」據稱，紐國在過去一年成功阻止了與中國政府關係密切的「紫金山天文台」，試圖通過一家當地不知情的企業，在紐西蘭秘密部署具備軍事情報搜集能力的地面太空衛星追蹤基礎設施。

中國駐紐西蘭大使館今天回應稱，報告充斥著冷戰思維，其中多項對中不實指控，要麼把正常交往和交流合作污稱為所謂間諜或干預活動，要麼完全是莫須有或者憑空捏造。對此，中方絕不接受、堅決反對。

據稱，此時推出的這份報告，是近來國際上某些勢力操縱發起的新一輪對中攻擊、污蔑、抹黑的組成部分，本身恐怕就是外國干預的結果。奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳。

中國並警告說，中紐關係的發展不取決於中國一方。希望紐方同中方相向而行，而非相反。否則，由此產生的一切後果，責任不在中方。