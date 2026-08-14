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朱鎔基改革「代價」　中國九十年代下崗工人慘兮兮

中央社／ 台北14日電
中國前總理朱鎔基12日病逝，13日北京一家報攤的報紙頭版刊登訃聞。路透
中國前總理朱鎔基12日病逝，13日北京一家報攤的報紙頭版刊登訃聞。路透

前中國國務院總理朱鎔基日前去世，國企改革成為他的功績之一，但這項改革的「代價」，是數千萬1945年至1960年間出生的中國九十年代下崗（失業）工人，他們先是在大饑荒年代中熬過吃不飽的童年，在文革年代中失學，最後在朱鎔基的改革中失業。

在中國社群媒體中鍵入「九十年代下崗工人」，可以找出上千篇為這個群體抱不平的聲音。

一篇題為「被時代虧欠的一代人」微信文章就指出，「在我國飛速發展的過程中，那些光鮮亮麗的背後是否有某一部分人受到過很大的壓力呢？」「他們不是誰家的英雄，也不屬於什麼大人物之列，但他們的身上就刻著時代留下的印跡，扛著看不到的重擔。」他們是「九十年代下崗工人」。

這群人是中國從計劃經濟過渡到市場經濟的「代價」。文章說，他們年輕時一門心思撲在廠裡，從早忙到晚，只圖個穩定。那時進廠之後就感覺到自己的未來有著落，工齡就是最好的保障。誰知道，一份「下崗通知」就把這半輩子的指望「買斷」了。

補償能有多少？據指出，一年工齡就發幾十元、幾百元人民幣的工資，很多家庭全部的積蓄才幾千元。這錢怎麼夠一個中年人養家糊口？文章說：「他們沒有錯，他們聽從指揮，他們努力工作，但就是因為他們這樣，才成為了時代進步的犧牲品。」

朱鎔基「抓大放小」的國企改革從1990年代中期開始。文章說，「這股下崗潮正好打在人生中年危機上。這時候，上邊有老爸老媽要照顧，下邊有兒女要讀書。以前的日子，雖然不富裕，可也安穩。吃穿不愁，看病有單位（公司），住也有單位給。可下崗了，一切都得從零開始。」

這些人，一輩子就只會做工，別的什麼也不會。沒文憑，沒技術，沒人脈。為了家人能有飯吃，曾是體面的工廠工人，什麼活都幹。擺地攤，蹬三輪，收廢品，打零工，天南海北的奔波。「好多男人，一夜愁白了頭，女人只能偷偷抹眼淚。那時候，誰來問問他們願不願意？」「時代的車輪滾滾向前，他們卻被遠遠地甩在了後面。」

「下崗」是中國官方想出的體面說法，其實就是「失業」。從那個年代流行的「順口溜」，可以略窺當時社會，有說：「下崗男工不用愁，操起斧頭和扳手，風風火火闖九州，該出手時就出手。」這是最讓中共領導人擔心的社會穩定問題。

也有說：「下崗女工不流淚，昂首走進夜總會，陪吃陪喝又陪睡，比起在崗還實惠。」但事實上，下崗女工大多超過40歲，早已超過「三陪小姐」的「年齡限制」。

但與當代失業率高漲相比，那代人的幸運之一，是文革後恢復大學聯考，極少部分考取的人自此脫離悲慘命運；其次，當年市場經濟初起，從事私營工商企業的「個體戶」成為下崗工人的最主要出路。

朱鎔基 工人 基改

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