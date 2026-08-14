快訊

舒國治談勾縴：白菜爛糊肉絲與獨門肉羹

白宮抓中國轉運大騙局！台灣遭點名列第一級 40多國助躲美關稅

台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

聽新聞
0:00 / 0:00

中日關係陷低谷之際 高市早苗為朱鎔基逝向習、李表示哀悼

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本首相高市早苗為朱鎔基逝世向大陸領導人習近平及李強表示哀悼。圖為她在8月6日出席在廣島原爆81周年和平紀念儀式。 歐新社
日本首相高市早苗為朱鎔基逝世向大陸領導人習近平及李強表示哀悼。圖為她在8月6日出席在廣島原爆81周年和平紀念儀式。 歐新社

據日本共同社，日本外務省發布消息稱，首相高市早苗13日就中國國務院原總理朱鎔基逝世向國家主席習近平、國務院總理李強表示了哀悼。高市談到了朱鎔基對日中關係發展的貢獻。日本外相茂木敏充則向中國外長王毅表示了哀悼之意。

中國共產黨中央委員會、全國人大常委會、國務院、全國人民政協12日發出訃告稱，中國共產黨的優秀黨員，傑出的無產階級革命家、政治家，國務院原總理朱鎔基同志因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。

中日關係已跌入歷史低谷，高市早苗去年一播台灣有事涉及日本存亡危機事態言論，讓雙方關係陷入冰點，日本相關軍事部署亦被北京視為復活新軍國主義，日本前首相細川護熙近期還為月刊雜誌《文藝春秋》9月號撰文，批評高市早苗的政治姿態。並認為嚴重降溫的日中關係正給國民帶來巨大損失。

高市此舉是否為減少中方的猜忌，或只是一次禮貌性的慰悼，並以此回應內部的批評，需要後續動作的觀察與佐證。

中日關係 朱鎔基 高市早苗

延伸閱讀

朱鎔基去世 日本駐大陸使館降半旗致哀

朱鎔基逝世 日本駐陸使館降半旗致哀

朱鎔基過世 李家超追念支持香港因應金融風暴

德媒：習近平治下 朱鎔基逝世為改革時代畫沉重句號

相關新聞

中日關係陷低谷之際 高市早苗為朱鎔基逝向習、李表示哀悼

據日本共同社，日本外務省發布消息稱，首相高市早苗13日就中國國務院原總理朱鎔基逝世向國家主席習近平、國務院總理李強表示了哀悼。高市談到了朱鎔基對日中關係發展的貢獻。日本外相茂木敏充則向中國外長王毅表示了哀悼之意。

美態度仍審慎…美中投資委員會 進度卡關

香港南華早報十三日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平五月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

民企興趣缺缺 陸買美國黃豆承諾受考驗

大陸國家主席習近平預計九月對美國展開國是訪問，中美雙方將就貿易休兵協議的落實進展進行評估，其中大陸是否履行大規模採購美國黃豆成為關鍵指標。彭博指出，大陸近期採購美國黃豆的步伐確實有所加快，惟交易多由國有貿易商主導，民營企業大都興致缺缺，使大陸履約的難度提高。

新晉「中產大玩具」占領商場 其實不指望你現在買下它

幾年前，上海商場一樓還是特斯拉、蔚來等新能源車頂流和國際美妝大牌的天下。現在不少商鋪都換了主角，騰出來的黃金位置，被新晉「中產大玩具」機器人和一堆以前只在展會上出現的科技產品占滿。包括宇樹、智元等機器人企業，以及3D列印、全景相機等消費科技品牌，正加速在一線購物中心開設實體門店，甚至開始搶占原本屬於美妝、珠寶、新能源汽車的一樓「黃金鋪位」。 為什麼這些科技品牌偏偏選在這時候進商場？特派記者林宸誼為《聯合報數位版》讀者帶來第一手觀察。

經濟部查扣張雪820RR重機 新華社引述我網友說法稱「這是濫用權力」

對於經濟部日前查扣以零作進口再組裝起來的張雪820RR重型機車，新華社也對其報導，昨晚在新華網以首頁顯著欄目刊載此一消息。報導引述多位網友及民眾說法，稱這是濫用權力限制兩岸交流。另還爰引台灣車評人謝宗桓說法稱，台灣當局此舉是害怕民眾親眼看大陸製造已發展到什麼程度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。