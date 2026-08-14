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中日關係陷低谷之際 高市早苗為朱鎔基逝向習、李表示哀悼
據日本共同社，日本外務省發布消息稱，首相高市早苗13日就中國國務院原總理朱鎔基逝世向國家主席習近平、國務院總理李強表示了哀悼。高市談到了朱鎔基對日中關係發展的貢獻。日本外相茂木敏充則向中國外長王毅表示了哀悼之意。
中國共產黨中央委員會、全國人大常委會、國務院、全國人民政協12日發出訃告稱，中國共產黨的優秀黨員，傑出的無產階級革命家、政治家，國務院原總理朱鎔基同志因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。
中日關係已跌入歷史低谷，高市早苗去年一播台灣有事涉及日本存亡危機事態言論，讓雙方關係陷入冰點，日本相關軍事部署亦被北京視為復活新軍國主義，日本前首相細川護熙近期還為月刊雜誌《文藝春秋》9月號撰文，批評高市早苗的政治姿態。並認為嚴重降溫的日中關係正給國民帶來巨大損失。
高市此舉是否為減少中方的猜忌，或只是一次禮貌性的慰悼，並以此回應內部的批評，需要後續動作的觀察與佐證。
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