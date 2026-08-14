中日關係陷低谷之際 高市早苗為朱鎔基逝向習、李表示哀悼

幾年前，上海商場一樓還是特斯拉、蔚來等新能源車頂流和國際美妝大牌的天下。現在不少商鋪都換了主角，騰出來的黃金位置，被新晉「中產大玩具」機器人和一堆以前只在展會上出現的科技產品占滿。包括宇樹、智元等機器人企業，以及3D列印、全景相機等消費科技品牌，正加速在一線購物中心開設實體門店，甚至開始搶占原本屬於美妝、珠寶、新能源汽車的一樓「黃金鋪位」。 為什麼這些科技品牌偏偏選在這時候進商場？特派記者林宸誼為《聯合報數位版》讀者帶來第一手觀察。

2026-08-14 09:00