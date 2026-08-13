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台人在陸失聯、遭捕人數如何統計？梁文傑盼陸方提供相關資訊

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

針對台灣人在中國大陸失聯、遭逮捕等案件的統計方式，陸委會今（13）日表示，政府公布的數字，都是接獲通報後所呈現的已發生事實，但部分遭逮捕人士是否獲釋、返台，政府較難掌握。陸委會希望對岸接獲查詢時提供相關資訊，「這樣兩邊才不會對於同樣的一個數字，再有所爭執」。

陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體關切，海基會上周又公布1名台灣人在大陸遭拘禁案例，目前公布的失聯人數，是否只計算還未聯繫上的失聯人員？如果後續確認遭限制人身自由，是否會從失聯類別移列？當事人獲釋後，相關數字是否也會扣除？

梁文傑表示，「我們所有的數字都是政府接到家屬或者是朋友、當事人自己來電通報陳情的案件」，陸委會呈現的是「已經發生的事實」。

他指出，至於失聯人員，「如果經過我們確認他被逮捕，那就會把數字移列到被逮捕的那一類」，如果沒有被逮捕，只是單純失聯，後來又跟家屬聯絡上，「那我們就會把這個數字移除」。

梁文傑也說，有些人遭逮捕後，是否已經獲釋，或者即使獲釋後是否已經返台，政府不一定能掌握，除非當事人或中共相關部門願意主動告知，所以政府對後續動態的掌握會比較困難。

他表示，陸委會還是希望對岸相關機關在接到台灣方面查詢時，「能夠把我們想要知道的資訊告訴我們，這樣兩邊才不會有對於同樣的一個數字，再有所爭執」。

梁文傑 失聯 海基會 陸委會 台灣人

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