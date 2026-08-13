【重磅快評】陸委會還釋迦公道 梁文傑欠饒慶鈴一個道歉

陸委會今天總算還台東縣長饒慶鈴和鳳梨釋迦一個「遲來的公道」。對於饒慶鈴以預錄影片參與大陸海峽論壇，陸委會認定她的言行雖與政府政策立場不盡相符，但發言內容主要是禮貌問候及推廣台東農產品，並未觸及政治性議題，經內政部行政調查後，最終決定不予處分。

然而，陸委會副主委梁文傑曾誇口「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，事後則向釋迦農道歉；他當初曾質疑台東會讓台灣農民被對岸綁架，如今水落石出，梁文傑是否還欠饒慶鈴一個道歉？

梁文傑今天主持記者會看似雲淡風輕，宣布饒慶鈴的談話沒有違反兩岸人民關係條例，但對比當時國家機器風聲鶴唳的查處動作，前後落差實在諷刺。

梁文傑當時指控，地方首長配合中共塑造「聽訓」的政治形象，直指鳳梨釋迦9成以上產量依賴中國市場，是個「完全要仰中共鼻息的農產品」，更批饒慶鈴申請遭拒後仍以「錄影出席」，違反中央政策立場，隨即大動作移請內政部調查。

梁文傑自認政治正確，卻口無遮攔「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，結果引發眾怒。不僅立院民進黨團幹事長莊瑞雄認為應檢討失言，民進黨台東縣長參選人陳瑩更公開調侃梁文傑昔日的酒店爭議，逼得他不得不在網路直播中公開向釋迦農認錯，坦言自己「語言上的失誤」，導致觀感不佳。

風波發生後，前總統蔡英文日前造訪台東，不僅同框饒慶鈴和陳瑩，蔡英文甚至公開肯定饒慶鈴帶領縣府團隊推動「慢經濟」，讓更多人看見台東的生活美學、農業、文化與觀光。這個畫面耐人尋味，同樣是台東、同樣是饒慶鈴，前腳還被賴政府質疑參與統戰活動，後腳卻獲得蔡英文公開肯定。

梁文傑的問題不只是一句「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，而是他將地方「替農民找銷路」的努力，刻意過度的政治解讀與抹紅。如果饒慶鈴的台東政績獲得蔡英文認可，當初只因錄影參加海峽論壇，就揚言把她推上「統戰」與「查處」的政治風暴，究竟有何正當性與合法性？陸委會不能只要求地方政府證明沒有被統戰，也應該自證執法標準沒有被綠營政治立場給綁架。

民進黨長期以來最容易被外界質疑的，就是兩岸交流的雙重標準。在綠營邏輯，民進黨大老洪奇昌、賴系子弟兵李退之登陸是「兩岸交流」，藍營赴陸卻是「統戰賣台」，形成「綠能，你不能」的社會印象。

梁文傑當初強烈批判，在查處結果出爐後，他更應親自拆掉饒慶鈴和台東「疑似統戰」、「政治合作」等抹紅標籤，因為這不只是政務官個人的口舌爭端，更是全民對賴政府行政中立與執法標準的信任危機。