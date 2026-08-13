烏干達以一中政策扣我護照 事發前2天陸新任大使履新

3名台商及家屬當地時間12日入境烏干達時遭扣留台灣護照，烏方要求持中國護照蓋入境章戳始可返還，並稱是執行「一中政策」。值得注意的是，事件發生前兩天，中國新任駐烏干達大使鄔光榮甫履新，當時烏干達外交部表示，將為鄔光榮履職提供便利和支持。

繼先前2名國人在烏干達首都坎帕拉（Kampala）恩德培（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人並遭遣返後，外交部接獲通報，12日當地時間下午3名持我國護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，遭烏國機場移民官員扣留我國國人護照，之後雖允許我國國人入境，但要求我國國人持中國護照來蓋入境章戳始可返還我國護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

從時間點來看，中國大陸新任駐烏干達大使鄔光榮在10日履新。鄔光榮表示，中烏政治互信不斷提升，各領域務實合作扎實推進，人文交流持續深化。願同烏方一道，全面落實兩國元首重要共識，書寫中烏全面戰略合作夥伴關係新篇章。

據中國大陸駐烏干達大使館，烏干達外交部禮賓司代理副司長瓦莫諾表示，烏方高度重視發展對華關係，將為鄔光榮履職提供便利和支持，共同推動烏中合作取得更多成果。

上述新聞稿並未提及「一中原則」，但從過往資訊來看，烏干達確實是長期奉行且近期再次重申該原則。

2025年11月11日，烏干達外交部在慶祝中烏建交63周年時發布聲明，堅定奉行「一中原則」，且該原則仍是烏中雙邊關係的基礎。聲明並稱，烏干達與台灣沒有任何官方或外交關係。烏干達政府支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，並認為台灣問題屬於中國內政。

今年1月，時任中國駐烏干達大使張利忠在任期屆滿之際，拜會烏干達總統塞維尼（Yoweri Museveni）。張利忠提到，中方高度讚賞烏干達堅定奉行一中原則，中方願以落實「零關稅」政策、「十大夥伴行動」及「中非人文交流年」為契機，持續深化中烏友誼與各領域交流合作。

從該大使館發布的新聞稿來看，張利忠今年1月離任回到中國大陸，使後均是由該大使館的臨時代辦范學成出席活動。直到8月10月才發布鄔光榮履新的消息。

據中國駐烏干達大使館資料，2025年，中國與烏干達的雙邊貿易額達21億美元，年增43.5%，創歷史新高。其中，中國自烏干達進口大幅成長，咖啡出口額達6,200萬美元，幾乎較前一年翻倍。今年初前後，烏干達乾辣椒產品也首次成功出口中國。