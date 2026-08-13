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陸出入境新規9月上路 梁文傑：台灣人可能被當「中國人」限制出境

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

大陸《國務院關於出境入境管理的規定》將於9月15日起實施，陸委會先前多次提醒國人赴陸風險。陸委會今（13）日表示，這項規定適用對象包括中國公民及外國人，在大陸的認知中，「你台灣人就是中國人」，因此大陸可能以違反進出口管制、技術進出口管理等規定限制台灣人，陸委會必須對國人做出提醒，「因為這是有可能發生的事情」。

陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體關切，《國務院關於出境入境管理的規定》第4條涉及中國公民出境限制，但相關法律對外國人的定義為不具有中國國籍者，台灣人並不具有中華人民共和國國籍，陸委會此前示警是否存在超譯或過度解讀的狀況？

梁文傑表示，這部規定是全面性的，內容包括中國公民及外國人，但對於中國公民的定義到底適不適用於台灣人，「它常常是選擇性的」。

梁文傑說，在大陸的認知之中，台灣人拿了台胞證，對他們來說，「你台灣人就是中國人」。當陸方要運用這樣的解釋時，「他當然可以用你違反進出口管制、技術進出口管理等規定。這個是可以限制你的」。

他表示，因此陸委會必須對大家做出提醒，「因為這是有可能發生的事情」。過去已有多起台灣人在大陸被判刑案例，「他們其實是不管你到底是有沒有中華人民共和國的國籍，他們是把台灣人當作中國人來處理的」。

另有媒體詢問，若台灣勞工因人身安全因素拒絕前往中國大陸出差，遭公司解僱是否違法，以及陸委會近期是否收到企業或勞工相關諮詢？

梁文傑表示，陸委會並沒有收到企業或勞工針對這項規定的相關諮詢。企業如果要調派勞工前往中國大陸或其他國家出差、工作，而勞工拒絕或不願意前往，應屬《勞動基準法》相關規定，「最後的解釋的單位應該是勞動部」。

據新華社此前報導，大陸國務院總理李強7月底簽署國務院令，公布《國務院關於出境入境管理的規定》，自9月15日起施行。其中規定，中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境。

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