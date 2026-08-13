陸2偷渡客闖八里動機為何？陸委會：檢方偵辦中

漢光四十二號演習前，中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕駛橡皮艇偷渡來台，陸委會今表示，兩人的來台動機和企圖為何，目前是由檢方偵辦中。

陸委會副主委梁文傑今天說明，此案海巡署經過初步偵訊以後，已經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，檢察官已經向法院聲押獲准。兩人來台動機和企圖到底是什麼，現在正由檢方在偵辦中。

根據此前報導，海巡署北部分署上月24日接獲民眾電話通報，指在台北港北堤岸際發現橡皮艇，派員查處，啟動現場蒐證偵查，調閱岸海監控等影像追緝；30日在桃園朝陽森林公園查獲陸籍欒姓、于姓男子，移民署桃園市專勤隊查證無入境紀錄，由移民署收容。

士林地檢署本月3日訊後，認兩人涉犯入出國及移民法「未經許可入台」罪，有逃亡之虞，聲押禁見獲准。

據了解，兩人稱從福建省駕橡皮艇出海釣魚卻迷航，不知何故竟抵達台灣。不過，兩人來台多日未求救，檢方及海巡人員懷疑兩人說詞可信度，查扣手機數位鑑識，清查來台目的及有無其他人員接應。