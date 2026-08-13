賴總統稱北戴河會議下對台指令 梁文傑：中共介選是不爭的事實

賴清德總統12日表示，中共北戴河會議對台工作下達「非常嚴重的指令」，並點名2026年地方選舉及高雄選情。陸委會則早在11日回應相關媒體報導時表示，中共介入台灣選舉是眾所周知的事實。對此，陸委會今（13）日進一步表示，陸委會當時並沒有針對特定會議或內容評論，並指「中共介入選舉，這個是不爭的事實」。

陸委會13日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。陸委會11日發布書面資料表示，中共介入台灣選舉是眾所周知的事實，相關單位高度防範，也希望民眾警惕中共操弄。媒體關切，基於政府官員這麼具體的指控，國安單位跟陸委會掌握相關情報的來源為何？

梁文傑表示，陸委會那天所做的新聞回應並沒有針對哪一次的會議或什麼樣的內容。陸委會只是指出，「凡是台灣的選舉，中共的介入是眾所周知的」，每一次選舉相關單位都會全力的防範，也呼籲民眾防範中共操弄。

至於賴清德相關說法，梁文傑表示，總統當然會接到很多各單位所報上去的資料，但對陸委會而言，「我們有義務要提醒大家中共介入選舉，這個是不爭的事實」。

據此前報導，民進黨12日在高雄舉辦行動中常會，賴清德致詞時也提及相關訊息，表示中國可能將2026年台灣地方選舉視為對台工作的重要戰場，對於中國介入台灣選舉的相關訊息，台灣社會應提高警覺。