饒慶鈴案查處結果出爐！因「1理由」認定不予處分

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。今結果出爐，陸委會今天表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

陸委會副主委梁文傑13日宣布，本來已經宣示禁止中央部會、地方政府和所屬單位人員以任何形式參加海峽論壇及其相關活動。饒縣長以預錄影片的方式參與，與政府所宣示的政策立場不盡相符。

他進一步表示，但是檢視饒縣長所發言的內容，主要是禮貌問候，然後推廣台東的農產品。由於這些內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

有媒體追問，過去曾經有也是用錄影出席相關案例，但是過去曾經有被處罰過，那這次這個結果不太一樣，會不會有這個前後不一？

梁文傑回應，每個個案都不同，也要看發言內容。主要是看饒縣長的發言內容，確實大部分就是禮貌性的問候和客套話，所以認為沒有構成違反兩岸條例的相關規定。

至於明年海峽論壇將有哪些相關措施，梁文傑表示，兩岸關係不斷變動，現在無法說明年的事。