快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

饒慶鈴案查處結果出爐！因「1理由」認定不予處分

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑13日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑13日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。今結果出爐，陸委會今天表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

陸委會副主委梁文傑13日宣布，本來已經宣示禁止中央部會、地方政府和所屬單位人員以任何形式參加海峽論壇及其相關活動。饒縣長以預錄影片的方式參與，與政府所宣示的政策立場不盡相符。

他進一步表示，但是檢視饒縣長所發言的內容，主要是禮貌問候，然後推廣台東的農產品。由於這些內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

有媒體追問，過去曾經有也是用錄影出席相關案例，但是過去曾經有被處罰過，那這次這個結果不太一樣，會不會有這個前後不一？

梁文傑回應，每個個案都不同，也要看發言內容。主要是看饒縣長的發言內容，確實大部分就是禮貌性的問候和客套話，所以認為沒有構成違反兩岸條例的相關規定。

至於明年海峽論壇將有哪些相關措施，梁文傑表示，兩岸關係不斷變動，現在無法說明年的事。

饒慶鈴 查處 海峽論壇 陸委會 梁文傑

延伸閱讀

台中女警控訴所長性騷結果「不成立」 分局回應了

高喊團結 傅崐萁：無聲勝有聲 家和萬事興 韓院長辛苦了

幼兒園涉不當對待幼童 苗栗縣府：如案情屬實最高可罰60萬

【重磅快評】罰10萬不痛癢 徐佳青「好心」卻讓全黨靜默

相關新聞

饒慶鈴案查處結果出爐！因「1理由」認定不予處分

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。今結果出爐，陸委會今天表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

朱鎔基去世 日本駐大陸使館降半旗致哀

大陸前總理朱鎔基12日在北京逝世，日本駐北京大使館今日在官方微博發布降半旗的照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」。

欠薪爆衝突…俄警持長槍逮捕陸工人 遭「千人包車」聲援後獲釋

中國國企在俄羅斯海港烏斯特盧加的一處大型工地，9日發生中國籍工人聚集抗議俄羅斯警方逮捕遭欠薪工人的事件，在約1000名中...

AIT再遭點名 陸官媒批谷立言「太上皇」、「藉漢光演習下指導棋沒安好心」

台灣近期進行漢光42號演習，展開「城鎮韌性演習」，美國在台協會（AIT）日前也在網上分享「緊急避難包應備妥7類重要物資」等資訊。大陸官媒再點名批評AIT台北辦事處處長谷立言是「太上皇」，指其藉漢光演習給台灣「下指導棋」、暗推全民防衛，「完全不安好心」。

當年「朱嘴一張工人下崗」 朱鎔基 「政治人物民望」12年榜首

中國前總理朱鎔基12日在北京逝世，終年98歲。英媒評價朱鎔基，儘管仕途前30年並不順利，幹了24年還是副科級，改革過程中也因造成大量國企工人下崗被罵「朱嘴一張，工人下崗」；但在經濟學家看來，他任上推行的改革奠定中國經濟發展的模式，是為中國留下改革遺產的「經濟沙皇」。儘管已退休，朱鎔基在「兩岸政治人物民望榜」仍連12年榜首。

「寡言笑愛讀書」朱鎔基為朱元璋後裔 與妻恩愛度政治風浪

朱鎔基是明朝皇族後裔，自幼孤苦卻憑勤學考入清華大學，政治風浪中遭逢打擊，與妻子勞安始終相濡以沫。對童年的朱鎔基，他的堂親評價是，「寡言笑，愛讀書」、「不說無聊的話」。至於朱鎔基擔任上海市長曾自評性格急躁，對下屬「要求過急、批評過嚴」，有很多缺點，應向市委書記江澤民學習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。