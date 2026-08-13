朱鎔基去世 日本駐大陸使館降半旗致哀

大陸前總理朱鎔基12日在北京逝世，日本駐北京大使館今日在官方微博發布降半旗的照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」。

朱鎔基曾在2000年10月訪問日本，期間在東京廣播電視公司（TBS）與日本民眾進行對話。當時談到中日關、兩國人民相互之間的看法、如何看待歷史、中國加入世界貿易組織（WTO）、台灣問題及中國的經濟發展等。

對於中日之間的歷史問題，朱鎔基當時說，歷史是不能忘記的，忘記就意味著背叛。掩蓋或者淡化侵略歷史是沒有任何好處的。吸取教訓，才能使兩國人民世代友好下去。

據新華社，大陸前國務院總理朱鎔基12日在北京因病去世，享耆壽98歲。中日關係於去年10月，因日本首相高市早苗「台灣有事論」相關言論後，雙方關係低迷。