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朱鎔基去世 日本駐大陸使館降半旗致哀

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸前總理朱鎔基昨日在北京逝世，日駐陸使館13日在官方微博發布降半旗的照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」。圖／取自微博
大陸前總理朱鎔基昨日在北京逝世，日駐陸使館13日在官方微博發布降半旗的照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」。圖／取自微博

大陸前總理朱鎔基12日在北京逝世，日本駐北京大使館今日在官方微博發布降半旗的照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」。

朱鎔基曾在2000年10月訪問日本，期間在東京廣播電視公司（TBS）與日本民眾進行對話。當時談到中日關、兩國人民相互之間的看法、如何看待歷史、中國加入世界貿易組織（WTO）、台灣問題及中國的經濟發展等。

對於中日之間的歷史問題，朱鎔基當時說，歷史是不能忘記的，忘記就意味著背叛。掩蓋或者淡化侵略歷史是沒有任何好處的。吸取教訓，才能使兩國人民世代友好下去。

據新華社，大陸前國務院總理朱鎔基12日在北京因病去世，享耆壽98歲。中日關係於去年10月，因日本首相高市早苗「台灣有事論」相關言論後，雙方關係低迷。

2000年10月12日至17日，時任大陸國務院總理朱鎔基訪問日本。 10月14日，朱鎔基在東京廣播公司接受日本民眾參與的電視採訪，並回答日本民眾關心的問題。圖／取自央視
2000年10月12日至17日，時任大陸國務院總理朱鎔基訪問日本。 10月14日，朱鎔基在東京廣播公司接受日本民眾參與的電視採訪，並回答日本民眾關心的問題。圖／取自央視

朱鎔基 日本 大陸

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