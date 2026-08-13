欠薪爆衝突…俄警持長槍逮捕陸工人 遭「千人包車」聲援後獲釋

中國國企在俄羅斯海港烏斯特盧加的一處大型工地，9日發生中國籍工人聚集抗議俄羅斯警方逮捕遭欠薪工人的事件，在約1000名中國工人包圍攔阻警車下，俄羅斯警方最後釋放了這名一度被捕的工人。

綜合中國集體抗爭事件紀錄網站「昨天」及聖彼得堡當地社群網站9日披露，由中國化學第七建設有限公司承建、距俄羅斯大城聖彼得堡約160公里的海港烏斯特盧加（Ust-Luga）的「波羅的海天然氣化工綜合體」工地，當天因1名中國籍工人被長期拖欠工資，討薪多時仍未解決，於是爆發這場衝突。

根據披露內容，這名中國籍工人當時疑似飲酒後與工地管理人員發生衝突，加上長期討薪不成積怨已久而出言辱罵對方，工地人員於是報警。不久後，配備長槍的俄羅斯員警便抵達現場，且強行破門進入宿舍，將這名工人逮捕後押解上車。

當時，疑似工地管理人員用中文大喊「警察執法不要拍、不要拍」，引起現場大批其他中國籍工人不滿，於是朝警車方向迅速聚集，擠滿了眾多工人，將警車四週包圍得水泄不通，與員警僵持不下。據聖彼得堡當地社群網站說法，現場聚集的中國工人超過1000人。

大批中國工人拒絕讓俄羅斯警方將涉事工人帶走，有人對着警方咆哮，也有人高舉手機全程直播及錄影，甚至有人高唱中國國歌，俄羅斯警車完全無法前進。眼見難以平息，員警最後當場釋放了這名被捕工人。

根據披露內容，截至目前為止，俄羅斯警方、中國化學第七建設有限公司、中國駐俄羅斯使館均未對此作出回應及說明。而中國網友則對此事議論紛紛，其中有人表示「在俄羅斯維權，好像還比在中國容易」；有人則直指中國公司「在國外欺負自己人還不夠，還找外國人幫忙」。

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