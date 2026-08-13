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江澤民紀錄片 描寫六四形容1989年「臨危受命」

中央社／ 北京13日電

中國官方正在播放前中共領導人江澤民紀錄片。這部紀錄片播到有關1989年六四天安門事件時，形容江澤民「在黨和國家的危急關頭，臨危受命」。

紀錄片「江澤民」從11日開始每天播放2集，共12集。12日晚間播出的第3集「臨危受命」，講述江澤民政治生涯從上海市委書記到中共總書記的轉折。

這集紀錄片稱，「1989年春夏之交，我國（中國）發生嚴重政治風波。在分外敏感的關頭，上海『世界經濟導報』組織了一整版文章，矛頭指向黨的民主集中制原則，影響惡劣。『世界經濟導報』屬上海市委管理，根據組織程序，上海市委決定對其停刊整頓。江澤民在危機時刻果斷整頓『世界經濟導報』，成為輿論焦點並為各界矚目」。

紀錄片說，「江澤民在黨和國家的危急關頭，臨危受命……後來江澤民在給大哥大嫂的信中袒露了那一刻的心情：此次受命於危難之際，深感力不勝任，謹以林則徐詩句，苟利國家生死以，豈因禍福避趨之，以自勉」。

紀錄片提到，江澤民上任初期的工作極其緊迫複雜，包含如何取信於民，重新修復遭損害的中共威信、重新凝聚渙散黨心民心等。「政治風波雖然平息，但它造成的思想混亂，一度使知識界尤其是青年學生們感到迷茫。江澤民多次與青年學生座談，勉勵青年學子一定要擔當起對祖國、對民族的責任」。

紀錄片稱，「平息政治風波之後，中國不到四個月便政治穩定，社會安寧，人民在歡樂中慶祝新中國40週年華誕」。

中國官方預計17日召開紀念江澤民誕辰百年的紀念活動。值得注意的是，這部紀錄片在第4集「重大突破」中，播出了前中國國務院總理朱鎔基2008年受訪的畫面。朱鎔基12日在北京去世，引發許多中國民眾的悼念。

江澤民 六四 紀錄片

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