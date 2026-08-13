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南海演訓時曝光 陸官媒：轟-6J的鷹擊-12反艦飛彈是「航母殺手」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸軍事專家張學峰表示，轟-6J掛載的4枚飛彈，從外形判斷應該是鷹擊-12反艦飛彈，號稱「航母殺手」。圖／截自央視軍事
大陸軍事專家張學峰表示，轟-6J掛載的4枚飛彈，從外形判斷應該是鷹擊-12反艦飛彈，號稱「航母殺手」。圖／截自央視軍事

據央視軍事報導，近期，中共南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓，這次聯訓出動了以轟-6J為代表的轟炸機梯隊。

報導引述轟-6J飛行員劉國棟說，別人飛幾百上千公里算遠程任務，「對我們轟炸機來說才剛熱身」，連續數小時飛行任務才是家常便飯。他還說，戰鬥機座艙是靈動緊湊的「運動座椅」，我們的轟炸機座艙妥妥是寬敞從容的「空中商務座艙」。

據新華社，大陸軍事專家張學峰表示，8月1日南部戰區位黃岩島領海、領空及周邊海空域組織海空聯合演訓。轟-6J掛載4枚飛彈「亮劍」。這4枚飛彈體型非常大，從外形判斷，應該是鷹擊-12反艦飛彈。

該型飛彈有幾個特徵，首先是突防能力非常強，飛行速度非常快，能夠達到3.5馬赫以上；第二是射程非常遠，起碼能達到4、500公里，這表示發射平台可在對方的防空系統射程之外發動攻擊；三是威力非常大，只要1枚命中，就可以有效癱瘓對手的大型水面戰艦，甚至可以說是「航空母艦殺手」。

「轟-6J」是整個轟-6家族中的一員，「轟-6」是大陸首款具備中遠程打擊能力的中型轟炸機，大陸軍迷喜歡把轟-6稱為「六爺」。半個多世紀裡，從早期的仿製改裝，到轟-6K、轟-6J、轟-6N多型號遍地開花，轟-6平台一直在迭代升級。

張學峰介紹，除了轟-6平台在迭代升級，搭載的彈藥種類也不斷拓展、載彈量不斷提高。基本型的轟-6最大載彈量在9噸左右，後來不斷改進，轟-6的最大載彈量在15噸左右。後面再到轟-6K、轟-6J、轟-6N，彈藥進一步優化、升級，威懾能力更強。

南海 飛彈 演訓

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