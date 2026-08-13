德媒：習近平治下 朱鎔基逝世為改革時代畫沉重句號

前中國國務院總理朱鎔基昨天在北京逝世，引發中國民間熱議。德國之聲今天發表文章，指中國在現任領導人習近平治下，經濟樂觀時代已走到尾聲。對許多經歷過經濟改革時代的中國人而言，朱鎔基的逝世為這個時代畫上了沉重的句號。

這篇文章提到，自2012年習近平出任中共總書記後，「江朱時代」在中文輿論場中，逐漸成為帶有「懷舊色彩」的符號。儘管當時中國也存在著對民間的強力鎮壓，但在不少中國人心目中，「江朱時代」仍代表著一個「正面推進改革、言論管制相對寬鬆」的年代。

文章說，和朱鎔基同時擔任中共總書記的江澤民，近年來被不少中國網友以「膜蛤」、「長者」等帶有戲謔成分的稱謂表達親近及懷念。而這些網友也將朱鎔基描述為「敢講真話」、「不怕得罪人」的領導人。

這篇文章提到，習近平透過將黨內的中央「領導小組」升格為「委員會」作為黨內決策機構之舉，削弱了朱鎔基時代較為突出的技術官僚影響力。

文章指出，在民眾早已習慣官員照本宣科的中國，朱鎔基擔任總理期間的犀利言辭，贏得了罕見的民間聲望。1998年，他在任內的首場總理記者會上土表示，「不管前面是地雷陣，還是萬丈深淵，都將勇往直前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」，令人印象深刻。

這篇文章引述人民日報當時報導，指朱鎔基曾直言他準備了100口棺材，99口給貪官，1口留給自己，同樣贏得掌聲。然而，朱鎔基最後並沒有能夠推動中國從制度上阻止腐敗。

文章還提到了「豆腐渣工程」一詞說，1998年夏季長江嚴重洪災導致嚴重傷亡後，朱鎔基在勘災時斥責，洪災時潰決的九江大堤還不如豆腐結實，使「豆腐渣工程」從此進入中國日常語匯，同時也打破了中共領導層「永遠正確」的姿態。

這篇文章指出，朱鎔基1998至2003年擔任總理期間，推出的包括大舉改革國企等一系列舉措，推動了中國經濟的快速成長，但同時也加深了地方政府對土地和房市的依賴，進而導致2021年起崩盤的土地財政模式。

朱鎔基昨天以98歲高齡逝世後，中共官方在訃告中，肯定朱鎔基在「由計畫經濟向社會主義市場經濟轉軌」關鍵階段的作用，並提到他因應亞洲金融危機、維護香港國際金融中心地位、轉向積極財政和貨幣政策，以及在國企改革中重視明晰產權與政企分開、領導「艱苦談判」促成加入世貿組織（WTO）的功蹟。