朱鎔基逝後網友翻軼事 指十九大習近平報告後他「唯一沒鼓掌」

大陸國務院前總理朱鎔基8月12日於北京病逝後，網上即湧現許多關於朱鎔基過往的軼事，包括2017年10月18日在中共十九大開幕式上，央視直播畫面顯示，當中共中央總書記習近平作完長達3小時的報告，轉身向主席台前排中共元老鞠躬致意時，全場掌聲如雷，唯獨朱鎔基面無表情、雙手未動。

這個畫面傳出後，當時曾引發外界各種解讀。不過在中共十九大閉幕後數日，2017年10月30日，朱鎔基以清華大學經濟管理學院顧問委員會名譽主席身分，在北京釣魚台國賓館會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員時表示，中共十九大「在政治上、理論上、實踐上取得了一系列重大成果」，選舉產生了以習近平同志為核心的新一代中央領導集體，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。

朱還說，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是馬克思主義中國化的最新成果，「是新時代的政治宣言和行動綱領，必須長期堅持和不斷發展」。

2002年11月18日至20日，朱鎔基前往香港出席第十六屆世界會計師大會。19日晚，朱鎔基出席香港特區政府在香港禮賓府舉行的歡迎晚宴，發表了近半小時講話。

朱鎔基當時曾說：「香港的前途是光明的，我們總是以有香港而自豪。我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任。香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的！」朱鎔基這段談話影片在2019年香港爆發反送中運動後，不時在網上流傳。

2000年3月15日，在兩會結束後的總理記者招待會上，朱鎔基被丹麥記者問到，希望中國人民在他離任後最記得他什麼？朱鎔基回答說：「我只希望在我卸任以後，全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。如果他們再慷慨一點，說朱鎔基還是辦了一點實事，我就謝天謝地了！」

大陸旅美中國時政評論員鄧聿文表示，「從朱鎔基那些金句可以看出，江朱時代是中國改革最好的時代，那個時代意氣風發，官員敢言，也勇於任事，少了黨性，多了人性。」對比當前中國政壇氛圍，鄧聿文說，「這是兩個時代最大的政治氣質差別」。