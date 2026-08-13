福建南平市長落馬 港媒：與泉州書記同涉「LED大王」案

據福建日報，福建官方公布，大陸福建省南平市委副書記、市長林建涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受福建省紀委監委紀律審查和監察調查。港媒引述消息人士表示，林建與幾天前落馬的泉州市委書記張毅恭同樣捲入廈門原首富、有「中國LED大王」之稱的三安集團原董事長林秀成案。

明報13日指，林建與張毅恭均長期在廈門工作。他曾任廈門市湖里區委書記、廈門副市長、福州市委副書記。三安集團總部位於廈門。今年3月到4月，林秀成和女婿林科闖先後被抓，重慶市原市長胡衡華和原重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺也先後落馬。

稍早同一媒體亦披露，張毅恭落馬，是中紀委在重慶辦案牽扯出來，福建還有一些官員涉案，包括1名曾在廈門任職的地級市市長。

據人民網稍早報導，4月8日，三安光電股份有限公司發布公告稱，公司7日收到重慶市渝中區監察委員會簽發的關於公司副董事長兼總經理林科闖被留置、立案調查的通知書。

林科闖，男，1976年出生，教授級高級工程師。曾任廈門三安氣體有限公司執行董事、福建三安集團有限公司副總經理、三安光電董事會董事。

三安光電總部位於福建廈門，2008年借殼天頤科技上市，主營化合物半導體材料與器件的研發、生產和銷售，核心業務涵蓋藍寶石、砷化鎵、氮化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁等化合物半導體新材料相關外延片及晶片。

完成借殼上市後，林秀成曾長期擔任三安光電董事長。2017年7月，隨著董事會換屆，林秀成卸任相關職務，其子林志強接任董事長；3月22日，三安光電發布公告稱，公司收到控股股東福建三安集團有限公司通知，公司實際控制人林秀成被大陸國家監察委員會留置並立案調查。