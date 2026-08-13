聽新聞
0:00 / 0:00
薄瓜瓜：鞠躬盡瘁、死而後已 朱鎔基是薄熙來心目中的榜樣
大陸國務院前總理朱鎔基8月12日病逝於北京，享耆壽98歲。目前仍在獄中服刑的前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜指出，朱鎔基是薄熙來心目中的榜樣。
薄瓜瓜台北時間13日上午在社交平台X發文表示，小時候，晚飯後一家人守著央視《新聞聯播》，每逢朱鎔基的身影出現，他的姥姥總會打起精神，目不轉睛地看下去，那神情，像是在回憶中共前總理周恩來。
薄瓜瓜稱，在朱鎔基任內，中國所創造的財富，論總量，也論人均，在人類史上都令人嘆為觀止。有人把他比作新加坡前總理李光耀，「可李光耀改變的是一座城市的命運，朱鎔基改變的，是五分之一人類的命運」。
薄瓜瓜表示，他曾問薄熙來心目中的榜樣是誰？薄熙來提到朱鎔基。他再問為什麼，薄熙來說，「在中國這般錯綜複雜的環境裡，無論做什麽，都免不了罵聲與非議。可朱總理從不為雜音所動，始終不忘初心——不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，都勇往直前，義無反顧。他一向務實，身體力行『發展才是硬道理』，把口號落到了實處。」
薄瓜瓜說，薄熙來被朱鎔基「鞠躬盡瘁、死而後已」的精神深深感染。他當時卻想到，「立志做大事，是需要付出莫大犧牲的啊！」他覺得朱鎔基如此精彩的一生，令人神往，「永垂不朽」四個字放在朱鎔基身上，當之無愧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。