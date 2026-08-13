朱鎔基過世 李家超追念支持香港因應金融風暴

中國國務院前總理朱鎔基逝世，香港行政長官李家超對其逝世表示深切哀悼，追念他曾支持香港面對亞洲金融風暴。

李家超昨天深夜發表聲明，指朱鎔基一直關心和支持香港的發展，生前曾多次訪港，堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，保持香港長期繁榮穩定。

李家超指朱鎔基擔任國務院總理期間，支持香港在面對亞洲金融風暴等挑戰下團結奮進、發揮優勢，維護香港國際金融中心的繁榮穩定。

信報今天發表社評，指朱鎔基是中國改革開放的最大功臣之一，形容這位被譽為「經濟沙皇」的前總理帶領中國走上富強之路──現已升格為全球第2大經濟體。

社評認為，如果他當年沒有憑其魄力和風骨為經濟建設奠定堅實基礎，實現從計畫經濟到社會主義市場經濟的成功轉型，中國也許不能在短短幾十年間創造人類史上罕見的快速增長奇蹟。

另外，香港報章今天大篇幅報導了朱鎔基逝世的消息，並凸顯了朱鎔基與香港的關係。

朱鎔基在任時，曾4度訪港，星島日報的報導指他對上海和香港的合作進行了前瞻性的布局，1997年亞洲金融危機爆發，他致力支持香港面對挑戰，協助香港打贏了國際大鱷。

1997年香港主權轉移不久，亞洲金融風暴爆發，國際炒家狙擊港元，港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度面對嚴峻挑戰，香港經濟陷入困境，在關鍵時刻，時任副總理的朱鎔基明確表態支持香港的聯匯制度，表示「大敵當前，只有支持，為他們鼓勁」。

1998年朱鎔基出任國務院總理後，他在記者會上承諾，只要港府提出要求，北京中央將不惜一切代價維護香港的繁榮穩定、保護聯繫匯率制度。