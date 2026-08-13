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美取得控制權 白宮解除TikTok禁令

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
白宮宣布解除長達三年的聯邦公務設備TikTok使用禁令。美聯社
白宮宣布解除長達三年的聯邦公務設備TikTok使用禁令。美聯社

隨著TikTok美國業務的控制權已在今年一月從大陸母公司字節跳動完成轉移給美國控股財團，白宮近日正式解除對聯邦政府設備使用TikTok的限制。這款熱門短影音社交平台不再被認為構成國家安全威脅，始於拜登時期的禁令終於在三年後解禁。

據彭博報導，白宮管理和預算辦公室發布備忘錄，撤銷二○二三年發布的一項指令。該指令禁止在政府設備上使用TikTok，理由是TikTok與中國的關聯引發國家安全方面的擔憂。

白宮此舉，落實了美國司法部上月發布的一份書面意見。該意見裁定，TikTok新的美國合資企業營運的版本，已不再符合美國會二○二二年通過「禁止在政府設備上使用TikTok法案」規定的「受保護應用程式」條件。意見稱，美國總統川普已指示行政部門員工可以在公務設備上下載TikTok，但各機構對其使用保留自主權，且員工必須遵守適用的工作場所政策。

二○二二年底以來，美國聯邦政府及多個州以「數據安全」為由，下令禁止在政府電子設備上使用TikTok。今年三月，美國紐約市長曼達尼宣布，重新允許在政府電子設備上使用TikTok。

美國新聞網站Politico報導，在美國司法部七月裁定發布後，財政部、交通部和衛生與公眾服務部等機構紛紛開設了TikTok帳號。事實上，白宮早在去年也創建了一個TikTok帳號。不過，美國眾議院和參議院都已禁止在國會設備上使用TikTok，目前國會尚未就是否撤銷國會禁令做出回應。

TikTok 白宮 字節跳動

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