新聞分析／敢作敢為 改革開放的總工程師

中國人活到極致是生榮歿哀，即生前受到尊重，身後極盡哀榮，朱鎔基看來達到這一境界。他雖然得靠天時地利人和，但更重要是靠他自身能力，在政治泥潭中能打出一片天地，實現其個人政治抱負的同時，他最大貢獻，是助推中國由計畫走進市場經濟、助中國由窮國變成經濟強國。

朱鎔基的天時，就是中國不得不進入改革，不得不打開國門開放。如果中國不是被迫改革開放，朱鎔基不可能摘掉右派帽子，得以發揮所長去社科院工經所，然後進到國家經委；如果沒「八九六四」中共受到政治挫折，決意更大規模改革開放，朱鎔基在上海市長任上的改革試驗不可能受到青睞。而所謂地利，大概是指朱鎔基工業經濟這個領域之所長，以及在上海那個開放前沿的鎂光燈下能閃放光彩。

更重要是人和，朱鎔基主要有兩個貴人，一個是鄧小平。朱鎔基在六十四歲時直接以中共中央候補委員，跳過中央委員、中央政治局委員兩級直接進中共中央政治局常委，還不是鄧小平一句話。朱鎔基離世數小時後，北京一位學者說，如果稱鄧小平是中國改革開放的總設計師，那朱鎔基就是中國改革開放的總工程師。這話不難理解，設計師出藍圖，工程師負責施工，兩者要息息相通，一個放手力挺，一個大刀闊斧敢作敢為。

朱鎔基的另一個貴人其實是江澤民。在上海時江是書記、朱是市長，一山二虎，因鄧小平力挺，高調的江澤民不能怎樣，誰料世事輪轉，二人先後進京，江出任總書記，朱主持經濟工作，卻因一個李鵬，多個元老，令江朱一體。那年人大會後朱鎔基訪美，回來差點被打成賣國賊，江澤民召集政治局開會，卻在懷仁堂抱著一把京胡，拉朱鎔基上台唱了個堂會，就此江朱政治合體。

但真正令朱鎔基有穩如泰山的地位，以及在民間有極好的口碑，還是朱鎔基自己有能力，敢辦事，他就任副總理和總理期間，主要辦四件事，即確立一個地位，實現兩化，推動三項改革。

一個地位就是放下計畫經濟走市場經濟道路，透過市場化全球化，令中國綜合實力大增，今天中國能號稱第二經濟強國，主要靠朱鎔基這一招。三項改革，在朱身後的高規格訃告中大段提及，其實那改革應說民間大白話，即一是中央與地方明確分權的分稅制改革；整治金融、大增外匯儲備的外匯體制改革；以及改變中國和中國人的住房制度改革。朱鎔基給今天中國留下的也是這一二三，即一個地位是突破，實現兩化是翻身，三大改革是定江山。