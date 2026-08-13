朱鎔基昔批台獨 影響台大選

二○○○年三月十八日台灣總統選舉，民進黨陳水扁與呂秀蓮以百分之三十九點三的得票率贏得大選。許多分析事後認為，時任大陸國務院總理朱鎔基三天前在總理記者會上疾言厲色的對台發言，包括警告「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」等談話，影響不少台灣選民最終的投票行為及選舉結果。

兩千年大選共有五組候選人參選，選前民調顯示，民進黨的陳水扁與呂秀蓮、親民黨的宋楚瑜與張昭雄、國民黨的連戰與蕭萬長形成拉鋸。

在選舉進入倒數階段，朱鎔基於三月十五日中共九屆人大三次會議閉幕後舉行中外記者會。會上，新加坡聯合早報提問：「台灣的選舉這幾天形勢發生了一些變化，民進黨的候選人陳水扁聲勢看漲。請問總理先生，您對台灣島內選舉的最新形勢有何看法？」

朱鎔基當時說，「台灣的選舉是地方性選舉，是台灣人民自己的事情，我們不想干預。但是我們必須講清楚，不管誰上台，絕對不能搞台灣獨立，任何形式的台灣獨立都不能允許。這是我們的底線，也是代表十二點五億中國人民的心聲。我們解決台灣問題的一貫方針是『和平統一、一國兩制』，但是我們絕不承諾放棄使用武力。」

他表示，「誰贊成一個中國原則，我們就支持誰，我們就跟他談，什麼問題都可以談，可以讓步，讓步給中國人嘛！誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場。」

朱鎔基向來不苟言笑，其前述發言搭配說話時的語調，外界普遍感受到他對台灣選民施壓的意圖。ＢＢＣ中文網當時報導指，「中國總理朱鎔基星期三重申中國當局對台灣問題的立場，警告台灣人民不要在本周晚些時候的台灣總統選舉中投票支持台灣獨立。」不少分析認為朱鎔基這番談話在兩千年大選中，產生了與北京期待相反的效果。