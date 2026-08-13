陸前總理朱鎔基98歲辭世 中共高規格治喪

被中國民間風評最好的前總理朱鎔基，十二日上午病故。中共很快以最高規格的四大機構訃告正式宣布，訃告以超長的二千六百多字，給予朱鎔基高度政治評價。朱鎔基唯一的憾事，是還有兩年就滿百歲。

生於一九二八年的朱鎔基，在任中國總理的最後日子，已受眼疾困擾，退休後常年住在上海。年事漸高後再染多重慢性病，久臥病榻，不再出席各類活動，傳在病情加重後，過去一年間都住在北京三○一醫院。相信他最後是病逝北京。

按官方公布的時間，朱鎔基在十二日上午十一時六分辭世。約在中午一時半，北京幾個政圈中已傳來朱鎔基逝世的消息，且準確地報知他在上午十一時走了。

正值非常時期、流言漫天，得知消息各方都謹慎以待。一位紅二代告知消息，特別囑咐等等正式發布，更多方面以自己的方式，暗示朱鎔基的離去和表達不捨之情。北京一位與前朱內閣有往來的教授，轉來一篇政圈流傳的長文「朱同志如何面對人生低谷」；北京「財新」在中午一點多，發了篇「三次會談兩相知：格林斯潘為何如此評價朱鎔基」，是其專欄作者用外國人眼光來評價朱鎔基；上海方面也有動靜，有人發了篇「朱鎔基之子清華演講：點評當前中國問題」，看來是想提醒朱鎔基還留有骨血。

在各種各樣的暗示和不同形式的追念之際，中共四大機構的訃告來得比預期早。都以為是中央電視台新聞聯播先播出，然後才有其他媒體跟進，誰料黃昏時分就來了受權公布，是四大機構聯名訃告。四大機構即中共中央委員會、全國人大常委會、國務院和全國政協，四大機構聯名訃告，已是訃告的最高政治規格。

訃告二千六百多字，顯示朱鎔基七月底以來已狀況不佳，文稿早已起草，仍由在北戴河的最高層簽發，快速公布顯示現任領導層對朱鎔基也極為尊重。

訃告文稿除例行的公布辭世原因，是「因病醫治無效」，還要簡述朱鎔基的生平，其中略去了朱鎔基五十年代曾被打成「右派」，但還是點出了他在文革後期曾「下放國家計委五七幹校勞動」。

按慣例，中共領導人的訃告是在交代生平時，隨時有階段性點評。訃告用大段文字，陳述朱鎔基出任國務院總理時的主要貢獻，更特別的是，訃告專門另起一段，講朱鎔基主持的財稅體制改革、他推進的金融體制改革、住房制度改革。在中國民間，也普遍認同這三大改革是朱鎔基政治生涯最精彩的華章。

朱鎔基的後事安排，四大機構發布訃告是第一環節，除非朱鎔基堅持不就，中共中央將安排高規格的告別儀式，按例中共領導人全體出席，習近平率隊送別。最後按其遺願和現行規制，由中共中央安排落葬。