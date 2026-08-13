我東海域 共軍聯合印尼交會演習

中共解放軍東部戰區昨晚宣布，中共海軍「紅河艦」與印尼海軍「萊」號護衛艦，昨上午已在台灣以東海域完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

印尼海軍資訊服務處處長通古爾昨透過聲明回覆中央社，印尼海軍「萊」號護衛艦在結束俄羅斯海參崴演習後，返回印尼的途中將與沿途國家進行「交會演習」（PASSEX）。通古爾表示，這些演習本質上並非作戰性質，而是在通過他國水域時進行的一項普遍海軍傳統。

「交會演習」是兩國或多國海軍相遇時所進行的聯合訓練，主要目的是增進各國海軍之間的溝通、默契與合作能力，以應對聯合救援或海上安全任務。

解放軍「東部戰區」微信公眾號十二日晚間發布的消息指，十二日上午，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦在台灣以東海域完成所有預定科目，海上通航演練落下帷幕。

東部戰區指，抵達預定海域後，紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦組成艦艇編隊，圍繞海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等科目開展實兵演練。期間，紅河艦官兵運用特殊戰術信號簡語、信號旗語等，與印尼海軍「萊」號護衛艦進行海上通聯與指令傳達。雙方按照預先擬制的演練方案，靈活機動、協同配合，完成所有演練目標。

我外交部回應，針對中國再次無視國際規範與責任，進一步升高區域緊張情勢，予以嚴厲譴責。