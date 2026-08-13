大陸「經濟沙皇」朱鎔基辭世 享耆壽98歲

中國大陸民間風評最好的前總理朱鎔基，12日上午病故。中共很快以最高規格的四大機構訃告正式宣布，訃告以超長的2,600多字，給予朱鎔基高度政治評價。朱鎔基唯一的憾事，是還有兩年就滿百歲。

生於1928年的朱鎔基，在任中國大陸總理的最後日子，已受眼疾困擾，退休後常年住在上海。年事漸高後再染多重慢性病，久臥病榻，不再出席各類活動，傳在病情加重後，過去一年間都住在北京301醫院。

朱鎔基1928年10月23日出生於湖南長沙，畢業於北京清華大學電機系。其在中共官場的重要轉折應屬1987年至1991年任中共上海市委副書記、市長、市委書記期間。

儘管朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。他在副總理和總理任內，鐵腕整治大陸國有企業「三角債」、推動分稅制和金融體制改革，也讓他贏得「經濟沙皇」、「鐵血宰相」之名。

朱鎔基還力排國內眾多反對聲音與勢力，堅定帶領中國大陸於2001年12月11日進入世界貿易組織（WTO），為此後近20年中國經濟快速發展奠定重要基礎。

央視12日晚間6點報導，朱鎔基因病醫治無效，8月12日上午11時在北京逝世，享耆壽98歲。

訃告提到，朱鎔基國務院副總理、總理期間，大陸正處於從計畫經濟體制向社會主義市場經濟體制轉變的關鍵時期。他主持了財稅體制改革，全面實施以公平稅負和簡化稅制為核心的重大稅制改革，實行合理劃分中央與地方事權基礎上的分稅制財政體制；積極推進金融體制改革，進一步規範中央銀行職能，深化商業銀行、外匯制度、證券期貨市場等改革；並改組國有企業等。

朱鎔基的後事安排，四大機構發布訃告是第一環節，中共中央將安排高規格的告別儀式，按例中共領導人全體出席，習近平率隊送別。最後按其遺願和現行規制，由中共中央安排落葬。