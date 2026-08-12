中印台灣以東海域演練 東部戰區：紅河艦與印尼「萊」號完成通航演練

中國大陸與印尼海軍近日宣布要8月中旬在台灣東部海域展開海上通航演練，重點進行通信操演、海上補給等科目。中共解放軍東部戰區12日晚表示，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦當日上午在台灣以東完成海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等預定科目，順利完成此次完成通航演練。

東部戰區微信公號12日晚發布消息指，8月12日上午，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦位於台島以東海域圓滿完成所有預定科目，海上通航演練落下帷幕。在抵達預定海域後，紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦組成艦艇編隊，圍繞海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等科目開展實兵演練。

東部戰區指出，紅河艦官兵熟練運用特殊戰術信號簡語、信號旗語等，與印尼海軍「萊」號護衛艦進行海上通聯與指令傳達。雙方按照預先擬製的演練方案，靈活機動，協同配合，順利完成所有演練目標。東部戰區並稱，此次中國印尼海上通航演練，充分展示了雙方務實合作、共同維護地區和平穩定的積極意願和行動能力。

此前一日，大陸國防部官網11日傍晚宣布，8月中旬，中國海軍紅河艦將與印尼海軍「萊」號護衛艦，在「台島以東海域」舉行通航演練。此次演練將重點展開通信操演、海上補給等科目，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，「共同維護地區和平穩定」。

陸委會同日對此表示強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

陸委會說，中共近期接連運用公務船編隊進行所謂「常態化執法巡查」、派遣科研調查船侵入我國專屬經濟海域（EEZ）進行灰色地帶侵擾後，現更企圖藉由與相關國家共同在台灣東部海域進行軍事演習，此舉實為「假演練、真擴張」的政治操弄，企圖對國際社會形塑中共對台灣東部海域具備管轄權的假象，粗暴侵犯我國國家主權與海域權益。

陸委會表示，這些單邊行為充分暴露中共一再無視國際規範，破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序，既是兩岸和平穩定的破壞者，更是擾亂區域安全的麻煩製造者。陸委會強調，我政府將持續嚴密監控周邊情勢，採取必要且適當措施，堅定捍衛國家主權與台海和平穩定。