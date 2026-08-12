快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

中印台灣以東海域演練 東部戰區：紅河艦與印尼「萊」號完成通航演練

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍「東部戰區」12日晚指出，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦位台灣以東海域圓滿完成通航演練。圖／取自中共解放軍東部戰區微信公眾號
中共解放軍「東部戰區」12日晚指出，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦位台灣以東海域圓滿完成通航演練。圖／取自中共解放軍東部戰區微信公眾號

中國大陸與印尼海軍近日宣布要8月中旬在台灣東部海域展開海上通航演練，重點進行通信操演、海上補給等科目。中共解放軍東部戰區12日晚表示，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦當日上午在台灣以東完成海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等預定科目，順利完成此次完成通航演練。

東部戰區微信公號12日晚發布消息指，8月12日上午，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦位於台島以東海域圓滿完成所有預定科目，海上通航演練落下帷幕。在抵達預定海域後，紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦組成艦艇編隊，圍繞海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等科目開展實兵演練。

東部戰區指出，紅河艦官兵熟練運用特殊戰術信號簡語、信號旗語等，與印尼海軍「萊」號護衛艦進行海上通聯與指令傳達。雙方按照預先擬製的演練方案，靈活機動，協同配合，順利完成所有演練目標。東部戰區並稱，此次中國印尼海上通航演練，充分展示了雙方務實合作、共同維護地區和平穩定的積極意願和行動能力。

此前一日，大陸國防部官網11日傍晚宣布，8月中旬，中國海軍紅河艦將與印尼海軍「萊」號護衛艦，在「台島以東海域」舉行通航演練。此次演練將重點展開通信操演、海上補給等科目，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，「共同維護地區和平穩定」。

陸委會同日對此表示強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

陸委會說，中共近期接連運用公務船編隊進行所謂「常態化執法巡查」、派遣科研調查船侵入我國專屬經濟海域（EEZ）進行灰色地帶侵擾後，現更企圖藉由與相關國家共同在台灣東部海域進行軍事演習，此舉實為「假演練、真擴張」的政治操弄，企圖對國際社會形塑中共對台灣東部海域具備管轄權的假象，粗暴侵犯我國國家主權與海域權益。

陸委會表示，這些單邊行為充分暴露中共一再無視國際規範，破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序，既是兩岸和平穩定的破壞者，更是擾亂區域安全的麻煩製造者。陸委會強調，我政府將持續嚴密監控周邊情勢，採取必要且適當措施，堅定捍衛國家主權與台海和平穩定。

印尼 東海 中共

延伸閱讀

共軍宣布 將與印尼海軍在台灣東部海域舉行通航演練

中共、印尼軍艦 預告赴我東部海域演練

印尼海軍澄清與共軍演練：交會演習非作戰性質

共軍稱與印尼在台灣東部海域演練 外交部斥無視國際規範

相關新聞

大陸前總理朱鎔基因病醫治無效 98歲逝世

央視12日晚間6點報導，大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，8月12日上午11時06分在北京逝世，享耆壽98歲。

朱鎔基享耆壽98歲 曾言「一口棺材留給自己」被封鐵血宰相、經濟沙皇

大陸前總理朱鎔基於北京過世。儘管朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。他在副總理和總理任內，鐵腕整治大陸國有企業「三角債」、推動分稅制和金融體制改革，也讓他贏得「經濟沙皇」、「鐵血宰相」之名。

中共、印尼軍艦今完成我東部海域通航演練 項目曝光

中國大陸東部戰區今（12）日晚間宣布，中國海軍「紅河艦」與印尼海軍「萊」號護衛艦，當天上午已在「台島以東海域」完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

大陸前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

新華社12日晚間受權發布「中共中央 全國人大常委會 國務院 全國政協」訃告，宣告大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。

中印台灣以東海域演練 東部戰區：紅河艦與印尼「萊」號完成通航演練

中國大陸與印尼海軍近日宣布要8月中旬在台灣東部海域展開海上通航演練，重點進行通信操演、海上補給等科目。中共解放軍東部戰區12日晚表示，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦當日上午在台灣以東完成海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等預定科目，順利完成此次完成通航演練。

朱鎔基公開警告「搞台獨沒好下場」 助推陳水扁2000年勝選

2000年3月18日台灣總統選舉，民進黨陳水扁與呂秀蓮以39.30%的得票率贏得大選。許多分析事後認為，時任大陸國務院總理朱鎔基三天前在總理記者會上疾言厲色的對台發言，包括警告「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」等談話，影響不少台灣選民最終的投票行為及選舉結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。