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中共、印尼軍艦今完成我東部海域通航演練 項目曝光

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦進入補給陣位，開展海上補給演練。圖／取自東部戰區微信公眾號
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦進入補給陣位，開展海上補給演練。圖／取自東部戰區微信公眾號

中國大陸東部戰區今（12）日晚間宣布，中國海軍「紅河艦」與印尼海軍「萊」號護衛艦，當天上午已在「台島以東海域」完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

解放軍「東部戰區」微信公眾號12日晚間發布的消息指，8月12日上午，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦在「台島以東海域」完成所有預定科目，海上通航演練落下帷幕。

東部戰區表示，抵達預定海域後，紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦組成艦艇編隊，圍繞海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等科目開展實兵演練。

東部戰區稱，期間，紅河艦官兵運用特殊戰術信號簡語、信號旗語等，與印尼海軍「萊」號護衛艦進行海上通聯與指令傳達。雙方按照預先擬制的演練方案，靈活機動、協同配合，完成所有演練目標。

東部戰區最後指，此次中國印尼海上通航演練，「充分展示了雙方務實合作、共同維護地區和平穩定的積極意願和行動能力」。

據此前報導，大陸國防部11日傍晚宣布，8月中旬，中國海軍紅河艦將與印度尼西亞海軍「萊」號護衛艦在「台島以東海域」舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目演練，稱旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，共同維護地區和平穩定。

中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展編隊航行機動演練。圖／取自東部戰區微信公眾號
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展編隊航行機動演練。圖／取自東部戰區微信公眾號

中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展通航演練。圖／取自東部戰區微信公眾號
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展通航演練。圖／取自東部戰區微信公眾號

中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展分航儀式演練。圖／取自東部戰區微信公眾號
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展分航儀式演練。圖／取自東部戰區微信公眾號

印尼 中共 軍艦

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