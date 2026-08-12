快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
新華社12日晚間受權發布訃告，宣告大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。新華社
新華社12日晚間受權發布訃告，宣告大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。新華社

新華社12日晚間受權發布「中共中央 全國人大常委會 國務院 全國政協」訃告，宣告大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。

訃告全文2千餘字，內文以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」形容朱鎔基，並指他的一生，是「革命的一生、戰鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務、獻身於共產主義事業的一生」，他的逝世，「是黨和國家的重大損失」。

訃告提到，朱鎔基國務院副總理、總理期間，大陸正處於從計畫經濟體制向社會主義市場經濟體制轉變的關鍵時期。他主持了財稅體制改革，全面實施以公平稅負和簡化稅制為核心的重大稅制改革，實行合理劃分中央與地方事權基礎上的分稅制財政體制；積極推進金融體制改革，進一步規範中央銀行職能，深化商業銀行、外匯制度、證券期貨市場等改革；並改組國有企業等。

訃告說，朱鎔基強調政府工作人員要牢記自己是人民的公僕，敢於說真話，不怕得罪人，不搞特殊化，以強烈的責任擔當主動挑重擔子、啃硬骨頭，全力推進為人民群眾辦實事。

訃告並指，2003年3月，朱鎔基從領導崗位上退下來以後，「他堅決擁護和支持以胡錦濤同志為總書記的黨中央，堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央」。

朱鎔基近年鮮少公開露面，最近一次出席公共活動，是7年多前2018年10月在北京會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，當月正逢他90歲大壽。在這之後，朱鎔基便連續缺席中共建政70周年、建黨百年慶祝大會、中共二十大、2025年九三閱兵等活動。

朱鎔基出生於1928年10月，歷任大陸國家經濟委員會黨組副書記、上海市委書記、國務院副總理、中國人民銀行行長，於1998年3月在亞洲金融風暴下就任國務院總理，並曾任中共十四、十五屆中央政治局常委。他在就職總理後首次全國兩會中外記者會上曾表示，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」

大陸 總理 國務院

延伸閱讀

大陸前總理朱鎔基因病醫治無效 98歲逝世

朱鎔基享耆壽98歲 曾言「一口棺材留給自己」被封鐵血宰相、經濟沙皇

紀念江澤民百歲冥誕 央視今晚起播出12集紀錄片

朱鎔基公開警告「搞台獨沒好下場」 助推陳水扁2000年勝選

相關新聞

大陸前總理朱鎔基因病醫治無效 98歲逝世

央視12日晚間6點報導，大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，8月12日上午11時06分在北京逝世，享耆壽98歲。

朱鎔基享耆壽98歲 曾言「一口棺材留給自己」被封鐵血宰相、經濟沙皇

大陸前總理朱鎔基於北京過世。儘管朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。他在副總理和總理任內，鐵腕整治大陸國有企業「三角債」、推動分稅制和金融體制改革，也讓他贏得「經濟沙皇」、「鐵血宰相」之名。

中共、印尼軍艦今完成我東部海域通航演練 項目曝光

中國大陸東部戰區今（12）日晚間宣布，中國海軍「紅河艦」與印尼海軍「萊」號護衛艦，當天上午已在「台島以東海域」完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

大陸前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

新華社12日晚間受權發布「中共中央 全國人大常委會 國務院 全國政協」訃告，宣告大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。

中印台灣以東海域演練 東部戰區：紅河艦與印尼「萊」號完成通航演練

中國大陸與印尼海軍近日宣布要8月中旬在台灣東部海域展開海上通航演練，重點進行通信操演、海上補給等科目。中共解放軍東部戰區12日晚表示，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦當日上午在台灣以東完成海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等預定科目，順利完成此次完成通航演練。

朱鎔基公開警告「搞台獨沒好下場」 助推陳水扁2000年勝選

2000年3月18日台灣總統選舉，民進黨陳水扁與呂秀蓮以39.30%的得票率贏得大選。許多分析事後認為，時任大陸國務院總理朱鎔基三天前在總理記者會上疾言厲色的對台發言，包括警告「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」等談話，影響不少台灣選民最終的投票行為及選舉結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。