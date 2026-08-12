朱鎔基公開警告「搞台獨沒好下場」 助推陳水扁2000年勝選

2000年3月18日台灣總統選舉，民進黨陳水扁與呂秀蓮以39.30%的得票率贏得大選。許多分析事後認為，時任大陸國務院總理朱鎔基三天前在總理記者會上疾言厲色的對台發言，包括警告「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」等談話，影響不少台灣選民最終的投票行為及選舉結果。

兩千年大選共有五組候選人參選，選前民調顯示，民進黨的陳水扁與呂秀蓮、親民黨的宋楚瑜與張昭雄、國民黨的連戰與蕭萬長形成拉鋸。

在選舉進入倒數計時階段，朱鎔基於3月15日中共九屆人大三次會議閉幕後舉行中外記者招待會。記者會上，新加坡《聯合早報》提問：「台灣的選舉這幾天形勢發生了一些變化，民進黨的候選人陳水扁聲勢看漲。請問總理先生，您對台灣島內選舉的最新形勢有何看法？」

朱鎔基當時說，「台灣的選舉是地方性選舉，是台灣人民自己的事情，我們不想干預。但是我們必須講清楚，不管誰上台，絕對不能搞台灣獨立，任何形式的台灣獨立都不能允許。這是我們的底線，也是代表12.5億中國人民的心聲。我們解決台灣問題的一貫方針是『和平統一、一國兩制』，但是我們絕不承諾放棄使用武力。」

他並表示，「誰贊成一個中國的原則，我們就支持誰，我們就跟他談，什麼問題都可以談，可以讓步，讓步給中國人嘛！誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場，因為你不得人心，你違背了海峽兩岸中國人的人心，你也違背了全世界華裔、華僑的人心。」

朱鎔基還從1840年鴉片戰爭以來中國近代百年苦難談起。在談到對日抗戰時，朱鎔基說，「我當時只有9歲，救亡的歌曲，現在我還記得清清楚楚，每逢唱這些救亡歌曲的時候，我的眼淚就要流出來，我就充滿了要為祖國慷慨赴死的豪情。今天中國人民已經站起來了，我們能夠允許自古就屬於中國領土的台灣從祖國分裂出去嗎？絕對不能！」

他指出，「這幾天，台灣的選情波譎雲詭，急轉直下，用盡了權謀手段。司馬昭之心，路人皆知，不就是有人要讓台獨勢力上台嗎？」「現在，台灣人民面臨著緊急的歷史時刻，何去何從，切莫一時衝動，以免後悔莫及。但是，我們相信台灣人民的政治智慧，我們相信台灣同胞會作出明智的歷史抉擇。但是還有三天，世事難測，台灣同胞，你們要警惕啊！」

由於朱鎔基向來不苟言笑，其前述發言搭配說話時的語調，外界普遍感受到他對台灣選民施壓的意圖。BBC中文網當時的報導就稱，「中國總理朱鎔基星期三重申中國當局對台灣問題的立場，警告台灣人民不要在本周晚些時候的台灣總統選舉中投票支持台灣獨立。」

事後不少分析認為，朱鎔基這番談話在兩千年大選中，產生了與北京期待相反的效果。投票結果民進黨的陳水扁及呂秀蓮當選為正副總統，得票率39.30%。親民黨的宋楚瑜與張昭雄得票率36.84%，國民黨的連戰與蕭萬長形得票率23.10%，台灣首度實現政黨輪替。