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朱鎔基享耆壽98歲 曾言「一口棺材留給自己」被封鐵血宰相、經濟沙皇

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸前總理朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。法新社
大陸前總理朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。法新社

大陸前總理朱鎔基於北京過世。儘管朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。他在副總理和總理任內，鐵腕整治大陸國有企業「三角債」、推動分稅制和金融體制改革，也讓他贏得「經濟沙皇」、「鐵血宰相」之名。

朱鎔基還力排國內眾多反對聲音與勢力，堅定帶領中國大陸於2001年12月11日進入世界貿易組織（WTO），為此後近20年中國經濟的快速發展奠定重要基礎。

央視12日晚間6點報導，朱鎔基因病醫治無效，8月12日上午11時06分在北京逝世，享耆壽98歲。

朱鎔基1928年10月23日出生於湖南長沙，畢業於北京清華大學電機系。其在中共官場的重要轉折應屬1987年至1991年任中共上海市委副書記、市長、市委書記期間。

人民日報社旗下期刊《環球人物》曾報導，20世紀90年代初，中國政治格局發生了很大變化。由上海調往北京的朱鎔基被國內外媒體譽為中國政壇的「黑馬」，而「伯樂」正是鄧小平。

文章稱，1991年春節後，鄧小平就有了調朱鎔基進北京的打算。由於朱鎔基獨立思考、敢於直言的性格，不見得所有人都喜歡，為此，鄧小平專門講過一句話：「朱鎔基只能當第一把手，不能當第二把手。」 

1992年5月，鄧小平視察首都鋼鐵公司時曾說：「我不懂經濟，但是我能聽懂。我們選幹部，還要懂經濟。朱鎔基就懂經濟。」

1992年10月19日，朱鎔基在中共十四屆一中全會上連跳幾級，由中央候補委員躍升為政治局常委，成為排在江澤民、李鵬、喬石、李瑞環之後的「第五號人物」。

《環球人物》指出，當時對於朱鎔基進入政治局常委，中共黨內外是有一些不同意見和聲音的。有人寫信表示反對。有人說：「多考察，注重實績。」還有人說：「要多聽意見，上來了，再下去就被動。」

但對於重用朱鎔基，鄧小平的態度卻是十分堅決而明確。他表示：「我們黨現在和將來都需要一批黨性強、懂經濟、思想開放、富於創新、任勞任怨的領導幹部，這樣的同志現在還不多，朱鎔基就是這樣一位同志。他從地方到中央作出了不少成績，黨和人民都見到的。」

1993年3月在中共全國人大第八屆一次會議上，朱鎔基被任命為國務院副總理；1993年6月至1995年6月兼任中國人民銀行（大陸央行）行長；1997年9月19日在中共第十五屆一中全會上，朱鎔基當選中共中央政治局委員、常委；1998年3月，朱鎔基出任國務院總理。

當時亞洲金融危機爆發，因外資大量流出，東南亞多國貨幣紛紛重貶，外界普遍預期人民幣很快也會挺不住。但朱鎔基明確對外宣告，中國是負責任的大國，一旦人民加入貶值潮，勢必在亞洲貨幣中造成相互踐踏的現象。因此，他承諾，人民幣不會跟風貶值。

1998年4月在博鰲亞洲論壇首屆年會上在回答記者提問時，朱鎔基表示，1997年亞洲發生金融危機時，各個國家都受到影響，競相將本國貨幣貶值。中國出於維護亞洲地區的利益和本國的需要，堅持人民幣不貶值的政策。這個政策正在執行，而且以後也不會改變。

人民幣當時未加入亞洲貨幣貶值行列，事後被認為有效防止了當時全球經濟情勢進一步惡化。

中國大陸在改革開放後，於1986年7月10日正式向WTO的前身關貿總協定（GATT）遞交了恢復中國關貿總協定締約國地位的申請。在長達15年的「復關入會」談判過程中，北京除了必須說服GATT／WTO會員，中國經濟體制究竟是不是「市場經濟」，還得面臨國內對於市場開放可能衝擊中國本土產業與經濟的疑慮。

在大陸入會談判最後關頭，尤其是在中美談判過程中，正是由朱鎔基親自坐鎮指揮。而對內說服的工作，主要也是由朱鎔基承擔。《朱鎔基講話實錄》中披露，朱鎔基後來見到當時的美國貿易談判代表白茜芙（Charlene Barshefsky）時說，「你們不知道我們在農業上做了多大的讓步？我為此而受到全國人民的指責，你們知道不知道？」

朱鎔基最為大陸民眾熟知的還有他對於貪腐的深惡痛絕，他還曾提出著名的「棺材說」。1998年在一次反腐會議上，他說，「我這裡準備了100口棺材，99口留給貪官，一口留給我自己，無非是一個同歸於盡，卻換來國家長治穩定發展和老百姓對我們事業的信心。」

2003年3月退休前，朱鎔基說，「我只希望在我卸任以後，全國人民能說一句：他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。如果他們再慷慨一點，說朱鎔基還是辦了一點實事，我就謝天謝地了。」

朱鎔基這一生已經落幕，大陸民眾對他的評價肯定會比他期待的更高。只不過在他卸任總理多年後的今天，中國官場的貪腐問題卻依舊嚴峻。

圖為2017年10月，大陸前總理朱鎔基（中）出席中共十九大開幕式。路透
圖為2017年10月，大陸前總理朱鎔基（中）出席中共十九大開幕式。路透

圖為1999年3月5日，時任大陸國家主席江澤民（左）在全國人大會議上與時任總理朱鎔基交談。江澤民已於2022年11月30日去世，享耆壽96歲。美聯社
圖為1999年3月5日，時任大陸國家主席江澤民（左）在全國人大會議上與時任總理朱鎔基交談。江澤民已於2022年11月30日去世，享耆壽96歲。美聯社

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