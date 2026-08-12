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兩岸學者北京研討會 討論美中台關係、台灣地方選舉
由兩岸學者與會的第11屆京台學者共研會今天在北京舉行。中新網報導，這場活動有130名兩岸專家學者與會，分組討論包括美中關係對兩岸關係的影響，以及今年台灣九合一選舉政局變化等議題。
據報導，第11屆京台學者共研會以「百年變局加速演進下的台海形勢」為主題，活動由海峽兩岸關係研究中心、北京海峽兩岸民間交流促進會、民革北京市委會、北京聯合大學主辦。
報導提到，兩岸與會學者在分組討論環節，針對「中美構建建設性戰略穩定關係對兩岸關係的影響」、「全球經濟體系重構對兩岸經貿關係的影響」、「從台灣『九合一』選舉觀察島內政局變化與民意走向」等議題開展交流。
前中國大陸國台辦副主任、現任海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪聲稱，當前世界百年變局加速演進，國際形勢複雜多變，中國大陸始終保持戰略定力，期待兩岸在經貿等方面加強交流合作，推動兩岸關係和平發展。
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