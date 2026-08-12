兩岸學者北京研討會 討論美中台關係、台灣地方選舉

大陸前總理朱鎔基於北京過世。儘管朱鎔基僅在1998年3月至2003年3月擔任過一任國務院總理，卻是鄧小平眼中難得懂經濟的幹才。他在副總理和總理任內，鐵腕整治大陸國有企業「三角債」、推動分稅制和金融體制改革，也讓他贏得「經濟沙皇」、「鐵血宰相」之名。

2026-08-12 18:27