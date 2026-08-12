快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

北京聯合大學校長：大專院校是推進兩岸「心靈契合」重要平台

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行。圖／取自中新網
第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行。圖／取自中新網

第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行，北京聯合大學校長雷興山表示，兩岸交流正迎來「成長發展期」，民間往來持續回暖、青年互動更加緊密，並強調大專院校是推進兩岸同胞「心靈契合」的重要平台。

中新網報導，第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行，由海峽兩岸關係研究中心（海研中心）、北京海峽兩岸民間交流促進會、民革北京市委會、北京聯合大學主辦，有130多位兩岸專家學者與會研討。

前國台辦副主任、海協會常務副會長龍明彪在開幕式上表示，要和平、要發展、要交流、要合作也是台灣社會主流民意。期待兩岸在經貿等方面加強交流合作、推動兩岸關係和平發展。

設有涉台研究機構「台灣研究院」的北京聯合大學校長雷興山表示，兩岸交流正迎來成長發展期，民間往來持續回暖、青年互動愈發緊密，深化融合發展是大勢所趨。

雷興山並強調，高校（指大學、大專院校）成為推進兩岸同胞心靈契合的重要平台。

本次共研會的議題包括「中美構建建設性戰略穩定關係對兩岸關係的影響」、「全球經濟體系重構對兩岸經貿關係的影響」、「從台灣九合一選舉觀察島內政局變化與民意走向」等。

北京 聯合大學 心靈

延伸閱讀

友邦帛琉挺台！台灣重返太平洋島國論壇 北京發出警告

兩岸青年籃球健兒齊聚無錫 230人參加海峽兩岸青年籃球邀請賽

金門大學交棒！洪集輝接第5任校長 拋4大願景打造金門智庫

台灣重返太平洋島國論壇 陸外交部敦促恪守一中原則

相關新聞

大陸前總理朱鎔基因病醫治無效 98歲逝世

央視12日晚間6點報導，大陸國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，8月12日上午11時06分在北京逝世，享耆壽98歲。

去年南海撞船2海警身亡 共軍「絲路方舟」醫院船近期演練戰傷救治

大陸官方近日公布烈士資料，間接證實去年南海民主礁（陸稱黃岩島）附近中菲船艦相撞事件中，有2名海警死亡。時隔1年，近日中共南部戰區公告，「絲路方舟」號醫院船近期在南海某海域進行實戰化演訓，強化遠海衛勤保障能力。

北京聯合大學校長：大專院校是推進兩岸「心靈契合」重要平台

第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行，北京聯合大學校長雷興山表示，兩岸交流正迎來「成長發展期」，民間往來持續回暖、青年互動更加緊密，並強調大專院校是推進兩岸同胞「心靈契合」的重要平台。

解放軍南海軍演 還嗆日本核問題別玩火 莫忘廣島、長崎殷鑑

中國與菲律賓在南海衝突頻仍，值此之際，11日宣布在南海部分海域展開連續5天軍事訓練；同一時間，北京對日本可能調整「無核三原則」的疑慮升溫，解放軍重要宣傳平台「鈞正平」更發文警告稱，若日本在核問題上「執意玩火」，「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」，措辭強硬，引發外界關注。

月月飛、搭地鐵、騎單車…馬斯克母子強推中國遊「太棒了」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）11日在社群平台X上大讚中國，引發網路熱議。馬斯克在一則討論特斯拉中國業務的貼文下留言表示，「中國太棒了，我強烈推薦大家去看看」。短短一句話迅速受到關注，沒想到他的母親、78歲超模梅耶馬斯克（Maye Musk）隨後轉發並表示認同，母子兩人的「接力推薦」很快成為話題焦點。

民族歌劇代表 唱響「我的祖國」 歌唱家郭蘭英97歲辭世

中國民族歌劇代表人物、著名歌劇表演藝術家郭蘭英8月11日因病在廣州去世，享耆壽97歲。中國歌劇舞劇院發布訃告證實消息，並表示郭蘭英生前曾留下遺願，後事一切從簡，不設靈堂，也不舉行追悼會及遺體告別儀式。這位以一曲「我的祖國」唱遍大江南北的藝術家離世後，留下的不僅是經典歌聲，更是一代中國民族歌劇發展的重要印記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。