北京聯合大學校長：大專院校是推進兩岸「心靈契合」重要平台

第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行，北京聯合大學校長雷興山表示，兩岸交流正迎來「成長發展期」，民間往來持續回暖、青年互動更加緊密，並強調大專院校是推進兩岸同胞「心靈契合」的重要平台。

中新網報導，第十一屆京台學者共研會12日在北京舉行，由海峽兩岸關係研究中心（海研中心）、北京海峽兩岸民間交流促進會、民革北京市委會、北京聯合大學主辦，有130多位兩岸專家學者與會研討。

前國台辦副主任、海協會常務副會長龍明彪在開幕式上表示，要和平、要發展、要交流、要合作也是台灣社會主流民意。期待兩岸在經貿等方面加強交流合作、推動兩岸關係和平發展。

設有涉台研究機構「台灣研究院」的北京聯合大學校長雷興山表示，兩岸交流正迎來成長發展期，民間往來持續回暖、青年互動愈發緊密，深化融合發展是大勢所趨。

雷興山並強調，高校（指大學、大專院校）成為推進兩岸同胞心靈契合的重要平台。

本次共研會的議題包括「中美構建建設性戰略穩定關係對兩岸關係的影響」、「全球經濟體系重構對兩岸經貿關係的影響」、「從台灣九合一選舉觀察島內政局變化與民意走向」等。