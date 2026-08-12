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疑似大陸駭客發動首樁AI自主網攻 入侵台灣政府網站

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金融時報導引述知情人士報導，疑似大陸駭客利用公開AI工具，打造能協同作業的自主攻擊系統，鎖定對象就是台灣。路透
金融時報導引述知情人士報導，疑似大陸駭客利用公開AI工具，打造能協同作業的自主攻擊系統，鎖定對象就是台灣。路透

疑似大陸駭客利用公開AI工具，打造能協同作業的自主攻擊系統，並入侵台灣政府網站，這類型的網攻應屬首例，也凸顯AI正改變網路戰形態。

英國金融時報引述以色列AI公司Dream研究人員報導，攻擊者利用開源程式碼的AI代理系統Hermes和OpenClaw，建立自主駭攻工具，最多可同時派出八個AI代理工具，分工搜尋目標、研究安全漏洞，並在攻擊受阻後改變策略。

這工具7月初在四天內探查21個政府系統，入侵至少85個政府使用者帳號，取得逾2,500筆人事資料，隨後把攻擊範圍擴大至台灣核安會及至少七家能源公司。

金融時報導引述知情人士報導，這次攻擊的目標是台灣。Dream以公司政策為由，不願證實遭到攻擊的是哪一國政府，但表示已將這起入侵事件通知一個「亞太地區」國家。

Dream並未認定攻擊由特定組織發動，但研究人員發現，攻擊者內部通訊使用簡體中文，被竊資料則是繁體中文，因此研判幕後操作者很可能和大陸有關。

研究資料顯示，攻擊者把行動偽裝成獲得授權的系統漏洞測試，藉此避開AI模型的安全防護。當一條攻擊路徑失敗，系統便會另行派出AI代理工具，上網蒐集資料並研擬新方法，手法如同真人駭客。

Dream策略長Amir Becker表示，過去從未見過這種「全程自主的攻擊」。AI工具日益普及，全球政府都必須假設自己隨時面臨網路攻擊。

台灣數位發展部以保密為由，不願評論這起事件，但表示涉及政府機關或重要基礎設施的事件，均會依既定程序通報及因應。數發部指出，AI代理工具使攻擊自動化，工具本身也可能成為新的安全漏洞，為網路防禦帶來雙重挑戰。

駭客 大陸 網攻 台灣

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