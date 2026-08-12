去年南海撞船2海警身亡 共軍「絲路方舟」醫院船近期演練戰傷救治

大陸官方近日公布烈士資料，間接證實去年南海民主礁（陸稱黃岩島）附近中菲船艦相撞事件中，有2名海警死亡。時隔1年，近日中共南部戰區公告，「絲路方舟」號醫院船近期在南海某海域進行實戰化演訓，強化遠海衛勤保障能力。

南部戰區表示，這次演訓圍繞小艇換乘、緊急應變、大批傷病員救治等課目展開，強化遠海衛勤保障能力。抵達預定海域後，醫院船隨即轉入戰鬥部署。甲板保障人員快速完成小艇吊放、物資裝載等作業，通過小艇換乘方式靈活接收傷員。

文中詳述，前線醫療小組攜帶救護器材奔赴現場，針對燒傷、骨折、胸部外傷等典型戰場創傷迅速展開急救。檢傷分類組在艦艇搖擺中快速分流，手術組同步完成術前準備，重症監護組開展抗休克治療。

南部戰區稱，通過高強度實戰化訓練，建立海上救援從救治到後送的完整流程，實現了傷病員救治全流程無縫銜接，全面檢驗海上緊急綜合救治能力，為遠海衛勤保障任務積累寶貴經驗。

香港01報導，2025年8月11日，黃岩島附近海域發生中國船隻相撞事件，菲律賓指1艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，撞上正在行駛的共軍驅逐艦，有2名中方人員死亡，相關影片在網上廣傳，但大陸官方事後並未通報證實。

事隔近1年，大陸官方追授4名烈士｢中國武警忠誠衛士｣稱號，資料顯示其中2人衣昕玉、程龍都為山東籍，「烈士事蹟」都與2025年8月11日參與「海上維權行動」而「犧牲」有關。衣昕玉犧牲時年僅21歲，程龍年僅25歲，２人被追記個人一等功。