台灣重返太平洋島國論壇 陸外交部敦促恪守一中原則

第55屆太平洋島國論壇PIF，8月底將在我國友邦帛琉登場，今年我國則確定獲邀出席。大陸外交部發言人郭嘉昆11日表示，中方敦促太平洋島國論壇秘書處恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，避免影響中國和論壇關係健康穩定發展。

台灣去年在北京抗議後遭峰會拒於門外。太平洋島國論壇（PIF）秘書長瓦卡（Baron Waqa）7日證實，今年台北獲邀出席，且稱台灣是「非常重要的發展夥伴」。

郭嘉昆表示，「在中國台灣地區參與國際組織活動問題上，中方立場是一貫、明確的，即必須按照一個中國原則處理」，他強調，這也是聯合國大會第2758號決議確認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

郭嘉昆並表示，中方敦促太平洋島國論壇秘書處恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，避免影響中國和論壇關係健康穩定發展。

路透指出，近年來，中國透過基礎建設融資、外交接觸及安全合作，擴大在太平洋地區的影響力，引起澳洲、紐西蘭及美國等傳統夥伴的擔憂。紐西蘭外交部Winston Peters表示，部分國家正受到區域外國家的影響。