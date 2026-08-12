美國擴大對大陸無人機禁令 台鏈想迎轉單…必備三條件

美國擴大對大陸無人機禁令，被視為是繼大陸全面管制無人機零組件出口後，所做的進一步回應。未來美中在無人機產業形成一道無形天塹，台鏈因有美方認證、出口實績、在美設廠等利基，是贏得美國市場的三大關鍵。

市場解讀，美方政策已由限制大陸新機，轉向清除既有產品與供應鏈。隨大陸品牌逐步退出，具非紅供應鏈能力的台灣業者，可望率先承接替代訂單。

法人指出，這一波供應鏈重組，與過去單純因話題熱轉的「無人機概念股」不同。美國市場接下來需要的是能夠通過國安審查、證明關鍵零組件來源，並具備量產、交貨與售後服務能力的供應商；台廠能否取得美方相關認證、建立在地製造或與美國業者合作，將成為搶單的核心門檻。

其中，格斯科技具備軍規次世代電芯，以100%台灣製造為核心，並將前往美國設廠。旗下產品已獲得國際戰術無人機系統商合作對接並導入彈簧刀攻擊無人機、JaiaBot 水下情資偵搜軍事無人機及海外無人機整機方案專案中。晟田深耕航太精密加工及關鍵零組件，具有航空航太品質認證與國際客戶供貨經驗。