快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

美封殺陸無人機！5機種全面納管 雷虎、漢翔、亞光等受惠

經濟日報／ 本報綜合報導
美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。 美聯社
美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。 美聯社

美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。

業界指出，美中彼此封殺對方無人機系統，台鏈可望得利。其中，整機與系統的雷虎、漢翔可望主導台灣無人機聯盟帶領台鏈進軍美國市場，零組件方面包括光學廠亞光、電池廠格斯科技、精密鑄造廠晟田等，都有搶食的利基。

根據外電，美國FCC擬將配備光達（LiDAR）、熱成像、農業噴灑、蜂群飛行及自動機庫等功能的外國製無人機，納入「軍用級」產品管制，過去已取得FCC設備認證、原本仍可繼續進口與銷售的既有機種，也可能被迫退出美國貨架，形同對大陸無人機接近全面封殺。

據美國聯邦公告，FCC準備禁止搭載光達感測器的無人機。FCC去年底發布禁令，把所有外國製無人機及其關鍵零件納入「管制清單」（Covered List），不准進口，但已獲許可機種可以繼續輸入。

FCC新提案要回頭撤銷部分機種銷售許可，鎖定具有「軍事級」功能的無人機，如配備光達、熱成像感測器或具有機群功能等。

光達以脈衝雷射評估實際距離，並打造精準的3D地圖。無人機、運送機器人、自駕車都仰賴這種科技避開障礙物。新提案若生效，表示大疆創新（DJI）配備光達的熱門消費無人機，如Air 3S、Mini 5 Pro，將無法在美國出售。

業內指出，這項政策代表美國無人機去中化已從政府採購及軍用市場，進一步向商用、農業及消費市場推進。隨大陸業者新舊產品同步遭到夾擊，美國市場龐大替代需求即將浮現，全球無人機供應鏈也將加速重組，這對台灣無人機供應鏈而言將是重大產業契機。

此前，FCC於2025年12月將外國製無人機及關鍵零組件列入管制清單，阻止相關業者為新機型取得FCC設備認證。由於美國販售的無人機通常須取得FCC認證，這項措施實質封鎖大陸廠商推出新產品，但在規定生效前已取得認證的舊機種，仍可繼續進口及銷售，成為大陸品牌延續美國市場重要管道。這道窄門如今也恐關上。

（編譯陳苓、記者黃淑惠、宋健生、陳昱翔）

無人機 中國大陸 雷虎

延伸閱讀

美擴大無人機禁令 擬禁具備光達機種

經濟部籲挺院版無人機條例 攜手國防部建構自主供應鏈

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

美禁令難撼動！高盛點名光通訊爆發潮 三家台廠迎AI龍頭紅利

相關新聞

陸航太今年4度失利…火箭長征7號 升空85秒後爆炸

中國大陸長征七號甲運載火箭執行「中星四Ｂ衛星」發射任務十日晚間失敗，火箭點火升空約八十五秒後爆炸，官方當晚證實任務失利，具體原因正在分析排查。陸媒進一步披露，原定昨日上午發射的大陸民營火箭「朱雀三號遙二」因此推遲。全球首富馬斯克也關注事件，回應坦言做火箭是極為困難的事。

共軍警告日本：廣島長崎的昨日 未必不會是日本的明天

日本政府有意修訂「無核三原則」，引發北京高度關注與強烈反彈。中共解放軍重要宣傳平台「鈞正平」發文警告，若日本政府在核問題上執意玩火，那麼「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」。

美封殺陸無人機！5機種全面納管 雷虎、漢翔、亞光等受惠

美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。

長征七號火箭發射失敗 馬斯克坦言做火箭是極為困難的事

中國大陸長征七號甲運載火箭執行「中星4B衛星」發射任務10日晚間失敗，火箭點火升空約85秒後爆炸，官方當晚證實任務失敗，具體原因正在分析排查。

美國擴大對大陸無人機禁令 台鏈想迎轉單…必備三條件

美國擴大對大陸無人機禁令，被視為是繼大陸全面管制無人機零組件出口後，所做的進一步回應。未來美中在無人機產業形成一道無形天塹，台鏈因有美方認證、出口實績、在美設廠等利基，是贏得美國市場的三大關鍵。

長征系列發射661次 成功率高

大陸十日晚間使用長征七號甲運載火箭發射中星四Ｂ衛星失敗，具體原因仍在排查。長征系列是中國大陸自主研發的運載火箭，承接了包括載人航天、探月等大陸航太大部分發射任務，也是在國際太空競爭中展現戰略獨立性的重要基石。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。