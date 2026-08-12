美封殺陸無人機！5機種全面納管 雷虎、漢翔、亞光等受惠

美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。

業界指出，美中彼此封殺對方無人機系統，台鏈可望得利。其中，整機與系統的雷虎、漢翔可望主導台灣無人機聯盟帶領台鏈進軍美國市場，零組件方面包括光學廠亞光、電池廠格斯科技、精密鑄造廠晟田等，都有搶食的利基。

根據外電，美國FCC擬將配備光達（LiDAR）、熱成像、農業噴灑、蜂群飛行及自動機庫等功能的外國製無人機，納入「軍用級」產品管制，過去已取得FCC設備認證、原本仍可繼續進口與銷售的既有機種，也可能被迫退出美國貨架，形同對大陸無人機接近全面封殺。

據美國聯邦公告，FCC準備禁止搭載光達感測器的無人機。FCC去年底發布禁令，把所有外國製無人機及其關鍵零件納入「管制清單」（Covered List），不准進口，但已獲許可機種可以繼續輸入。

FCC新提案要回頭撤銷部分機種銷售許可，鎖定具有「軍事級」功能的無人機，如配備光達、熱成像感測器或具有機群功能等。

光達以脈衝雷射評估實際距離，並打造精準的3D地圖。無人機、運送機器人、自駕車都仰賴這種科技避開障礙物。新提案若生效，表示大疆創新（DJI）配備光達的熱門消費無人機，如Air 3S、Mini 5 Pro，將無法在美國出售。

業內指出，這項政策代表美國無人機去中化已從政府採購及軍用市場，進一步向商用、農業及消費市場推進。隨大陸業者新舊產品同步遭到夾擊，美國市場龐大替代需求即將浮現，全球無人機供應鏈也將加速重組，這對台灣無人機供應鏈而言將是重大產業契機。

此前，FCC於2025年12月將外國製無人機及關鍵零組件列入管制清單，阻止相關業者為新機型取得FCC設備認證。由於美國販售的無人機通常須取得FCC認證，這項措施實質封鎖大陸廠商推出新產品，但在規定生效前已取得認證的舊機種，仍可繼續進口及銷售，成為大陸品牌延續美國市場重要管道。這道窄門如今也恐關上。

（編譯陳苓、記者黃淑惠、宋健生、陳昱翔）