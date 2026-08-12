長征七號火箭發射失敗 馬斯克坦言做火箭是極為困難的事

中國大陸長征七號甲運載火箭執行「中星4B衛星」發射任務10日晚間失敗，火箭點火升空約85秒後爆炸，官方當晚證實任務失敗，具體原因正在分析排查。

陸媒進一步披露，原定昨日上午發射的大陸民營火箭「朱雀三號遙二」因此推遲。全球首富馬斯克也關注事件，回應坦言做火箭是極為困難的事。

新華社10日深夜報導，當天晚間8時2分，大陸在海南文昌航天發射場使用長征七號甲運載火箭，發射中星4B衛星，「火箭飛行異常，發射任務失敗」，具體原因正在進一步分析排查。這是該款火箭第18次飛行，也是2020年首飛失敗以來的第二次失敗，同時也是大陸航太今年以來的第四次失敗。

此次任務搭載的「中星4B」衛星屬於軍事通信衛星。據多方公開資料，火箭從文昌航天發射場二號發射台點火起飛後初期狀態正常，升空約85秒時，於一級飛行階段、一二級分離前突然發生爆炸解體，夜空中出現明顯火球與碎片雲。

路透報導，哈佛大學和史密森學會天體物理中心的天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）根據公開影像分析，火箭在相對較低的高度和速度下完全解體，代表載荷與殘骸均未進入軌道，主要落入相關海域。爆炸時機接近最大動壓點（Max Q）附近，目前尚不清楚是異常直接導致爆炸，還是觸發了飛行終止系統。

身為SpaceX創辦人的馬斯克在X平台回應相關新聞貼文時稱：「火箭難得要命（Rockets are insanely hard），這個俗語是有原因的，希望他們能盡快恢復。」