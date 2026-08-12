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共軍警告日本：廣島長崎的昨日 未必不會是日本的明天

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
日本首相高市早苗本月9日在長崎原爆紀念典禮上的談話，引發中國對於日本是否堅持「無核三原則」的質疑。圖為高市早苗向1945年長崎原子彈爆炸遇難者獻花致意。路透
日本首相高市早苗本月9日在長崎原爆紀念典禮上的談話，引發中國對於日本是否堅持「無核三原則」的質疑。圖為高市早苗向1945年長崎原子彈爆炸遇難者獻花致意。路透

日本政府有意修訂「無核三原則」，引發北京高度關注與強烈反彈。中共解放軍重要宣傳平台「鈞正平」發文警告，若日本政府在核問題上執意玩火，那麼「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」。

「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天。」這句話引發諸多聯想，中共曾多次公開表態奉行「不首先使用核武器」政策‌，承諾‌在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器，以及無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。

由解放軍新聞傳播中心主管的「鈞正平」，隸屬解放軍報體系。「鈞正平」十日發表長文，評日本首相高市早苗本月九日在長崎原爆紀念典禮談話，質疑高市未明確表示日本將繼續堅持「無核三原則」。

共同社報導，高市早苗當天致詞表示，「我國堅持『無核三原則』，作為唯一在戰爭中遭受核爆的國家的使命，正為實現『無核武世界』推進現實且實踐性的舉措。」共同社指出，高市的發言僅停留在說明堅持「無核三原則」的現狀，似乎再次反映其一貫主張修改三原則的意向。

「無核三原則」是指「不擁有、不製造、不運進核武器」。該原則自一九七一年在日本眾議院全體會議通過後，一直是日本在核武器領域的基本政策。

「鈞正平」表示，歷屆首相在廣島、長崎遭原爆紀念典禮上，均會明確表態堅守這一原則，但高市早苗的措詞卻出現明顯的模糊留白；高市「只談現在、不提未來」的話術，為其日後修改核政策預埋伏筆。文章稱殷鑒不遠，若日本在核問題上執意玩火，那麼歷史的重錘終將再次落下，廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天。

日本 共軍 無核 中共

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